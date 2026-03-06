Odmieniona Dominika Tajner, Dominika Serowska i inne gwiazdy odkryły kawał biustów. Fotografowie nie nadążali!

Dominika Tajner, córka Apoloniusza Tajnera, bierze udział w programie "Królowa przetrwania" emitowanym przez TVN.

Na konferencji prasowej przed premierą programu, Tajner oraz inne uczestniczki, m.in. Dominika Serowska, zaprezentowały się w odważnych stylizacjach eksponujących biust.

Tajner, która schudła 40 kg, wyróżniała się na tle młodszych koleżanek, a na wydarzeniu obecne były także gwiazdy freak-fightów, takie jak Fagata i Dominika Rybak.

Pierwszy odcinek programu TVN "Królowe przetrwania" wyemitowany został w środę, 4 marca. Wśród uczestniczek tego osobliwego show znalazły się: Dominika Tajner, Dominika Serowska, Fagata, Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Agnieszka Grzelak, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska, Dominika Rybak, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Serowska i Anna "Mała Ania" Sowińska. Łatwo zatem zauważyć, że w show biorą udział gwiazdy z różnych dziedzin i w różnym wieku. Tuż przed pokazaniem premierowego odcinka programu "Królowa przetrwania", TVN przygotowała specjalną konferencję, na której uczestniczki show zaprezentowały się w bardzo odważnych kreacjach. Wiele pań eksponowało swój biust. Niektóre z nich mocno odsłoniły piersi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Dominikę Tajner, byłą żonę Michała Wiśniewskiego i byłą partnerkę Mariusza Wacha, i Dominikę Serowską, obecną narzeczoną Marcina Hakiela. Obie panie słyną z kapitalnej figury. Na specjalnej konferencji "Królowej przetrwania" prezentowały się znakomicie. Ich stylizacje odkrywały kawał biustów, co uchwycili zabiegani tego dnia fotografowie.

Dominika Tajner i gwiazdy freak-fighów na konferencja programu "Królowa przetrwania"

Dominika Tajner imponuje swoją sylwetką, która w ostatnich latach mocno się zmieniła - gwiazda schudłą aż 40 kilogramów. Widać, że celebrytka pochodzi ze sportowej rodziny i sama aktywności fizycznej nie unika. Podczas wydarzenia córka Apoloniusza Tajnera świetnie się prezentowała nawet na tle znacznie młodszych koleżanek. Na konferencji z okazji premiery kolejnej edycji programu "Królowe przetrwania" nie sposób było też nie zauważyć pań mających przeszłość we fraek-fightach. Dominika Rybak założyła piękną bordową suknię, a Fagata obcisły strój w kolorze zielonym. Także włosy miała w tym kolorze, tyle że w innym odcieniu. Zdjęcia Dominiki Tajner, Dominiki Serowskiej, Fagaty, Domniki Rybak i innych gwiazd programu "Królowa przetrwania" w odważnych kreacjach pokazujemy w galerii.

