Koszmarny piątek w Warszawie! Zderzenie ciężarówki z tramwajem i potrącenie pieszego. Wielu rannych

Marta Kowalska
2026-03-06 19:13

W piątek w Warszawie doszło do dwóch groźnych zdarzeń z udziałem tramwajów. Na Białołęce ciężarówka zderzyła się z tramwajem, a na Mokotowie potrącony został pieszy. Nieprzytomny trafił do szpitala. W obu miejscach wystąpiły poważne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

  • W Warszawie doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem tramwajów.
  • Na Żeraniu ciężarówka zderzyła się z tramwajem, raniąc trzy osoby; na Mokotowie tramwaj potrącił pieszego.
  • Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził objazdy i linie zastępcze.

Zderzenie ciężarówki z tramwajem 

Do pierwszego wypadku doszło w rejonie przystanku Inowłodzka. Ciężarówka zderzyła się tam z tramwajem linii 1 jadącym w kierunku pętli Żerań.

Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, kierowca ciężarówki podczas skrętu wymusił pierwszeństwo na nadjeżdżającym tramwaju.

- Skręcająca ciężarówka wymusiła pierwszeństwo na tramwaju jadącym w kierunku pętli Żerań. Bok składu jest uszkodzony. Trzy osoby zostały ranne - dwie zostały przebadane na miejscu, a motorniczy trafił na badania do szpitala - poinformował Urbanowicz.

Ciężarówka uderzyła w bok wagonu. Siła uderzenia była duża - pojazd ciężarowy przejechał wzdłuż tramwaju, uszkadzając jego poszycie i wybijając szyby. Odłamki szkła poraniły pasażerów znajdujących się w środku. 

Kierowca ciężarówki i motorniczy byli trzeźwi. Na miejscu pracowały zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby Tramwajów Warszawskich. W związku ze zdarzeniem tramwaje linii 1 i 4 kursują na skróconej trasie do pętli Annopol.

Poważne potrącenie na Mokotowie

Do drugiego zdarzenia doszło po godzinie 16, na skrzyżowaniu ulic Dolnej i Sobieskiego. Tramwaj linii 19 jadący w kierunku Wilanowa potrącił 36-letniego mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy przechodził przez przejście na czerwonym świetle.

Po uderzeniu mężczyzna znalazł się pomiędzy tramwajem a betonowym obrzeżem torowiska. Został przeciągnięty około 20 metrów i zakleszczony przy torach, przekazał Miejski Reporter.

Na miejsce wezwano straż pożarną, pogotowie oraz policję. Strażacy pomogli uwolnić poszkodowanego, który był nieprzytomny. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Utrudnienia w ruchu tramwajów

  • W związku z wypadkiem na Mokotowie wprowadzono zmiany w kursowaniu kilku linii tramwajowych.
  • Linie 14 i 16 w kierunku Miasteczka Wilanów i Stegien zostały skierowane ulicami Spacerową i Gagarina do krańca Stegny. W przeciwną stronę tramwaje jadą ulicami Sobieskiego i św. Bonifacego.
  • Z kolei linia 19 w kierunku Stegien kursuje objazdem ulicami Rakowiecką i Puławską do pętli Metro Wilanowska.
  • Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił także zastępczą linię autobusową „Za Tramwaj” na trasie: Stegny – Św. Bonifacego – Sobieskiego – Chełmska – Czerniakowska – Gagarina – Belwederska – Spacerowa.

Na miejscu obu zdarzeń służby prowadzą jeszcze czynności wyjaśniające.

Źródło: PAP, Miejski Reporter

Warszawa. Potrącenie pieszego na torowisku
