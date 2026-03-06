Prawie nikt nie robi tego z ręcznikami, przez co naraża się na problemy. Wystarczą 2 godziny, a problem zniknie i ręczniki będą milusie i mięciutkie

Nowe ręczniki wymagają prania przed pierwszym użyciem, by usunąć zanieczyszczenia produkcyjne i sklepowe.

Pierz ręczniki oddzielnie, nie przeładowując pralki, a temperatura 40°C jest zazwyczaj wystarczająca.

Zrezygnuj z płynu do płukania; zamiast tego użyj octu lub soli kuchennej dla miękkości i czystości.

Chcesz, by Twoje ręczniki były miękkie i bezpieczne dla skóry? Sprawdź, jak je prać!

Zrób to z ręcznikami, a potem sobie podziękujesz. Najważniejsza zasada

Coraz częściej mówi się o tym, że nowe ubrania trzeba prać przed pierwszym założeniem. Zgadzamy się, że ciuchy wiszące w sklepach są bardzo brudne i wymagają uprania w domu. Wszyscy jednak zapominamy, że ta sama zasada dotyczy się ręczników. Wiele osób po kupnie nowych ręczników od razu przekłada je do użytkowania. To duży błąd. Na materiałach ręczników również znajduje się wiele zabrudzeń. Od tych typowo sklepowych, czyli kurz i inne osady z powietrza, po zanieczyszczenia produkcyjne. Mogą być one szkodliwe dla naszej skóry. Brudne tkaniny mogą powodować natężenie się alergii skórnych, wysypki, świąd, a nawet choroby.

Jak prać nowe ręczniki?

Przede wszystkim ręczniki do pralki powinny trafiać solo. Eksperci wskazują, aby nie prać ręczników z ubraniami czy pościelą. Pamiętaj także, aby nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on wypełniony maksymalnie na 2/3 objętości. W innym przypadku woda i detergenty nie będą mogły swobodnie odpływać włókien tkanin, a materiały zaczną się zbijać i gnieść.

Wiele wątpliwości budzi temperatura prania. Faktycznie, im wyższa temperatura, tym lepsza skuteczna w usuwaniu bakterii oraz drobnoustrojów. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie tkaniny można prać w wysokich temperaturach. Zawsze należy sprawdzać metki i zalecenia producenta. Najnowsze badania wskazują jednak, że obecnie nie ma już konieczności prania ręczników w 60 stopniach Celsjusza. Nowoczesne pralki i detergenty poradzą sobie z roztoczami oraz zarazkami już przy 40 stopniach Celsjusza, przy założeniu, że cykl prania trwa przynajmniej godzinę. Wysokie temperatury nie pozostają bez wpływu na jakość materiałów i mogą powodować szybsze sztywnieje i zażywanie się tkanin.W wyższych temperaturach należy prać ręczniki w wyjątkowych sytuacjach, takich jak choroby czy ręczniki otrzymane od kogoś.

Dodaj 3 łyżki tej przyprawy podczas pierwszego prania ręczników

Bardzo ważnym czynnikiem podczas prania ręczników są detergenty. To one odpowiadają na usuwanie zarazków oraz zabrudzeń. Specjaliści wskazują, że do prania ręczników najlepiej jest stosować delikatne proszki lub płyny do prania wspieranie domowymi sposobami. Rekomenduje się również zrezygnowanie z płynów do płukania. Osadzające się cząsteczki płynu do płukania mogą powodować sztywnienie materiału. Dodatkowo chemicznych skład tego rodzaju płynów wpływać może na podrażnienia oraz alergie.

Często poleca się pranie ręczników z dodatkiem octu. To faktycznie świetny sposób na dopranie starych i brudnych ręczników. Ocet działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Dodatkowo usuwa on brzydkie zapachy I zmiękcza wodę, co z kolei pomaga w zachowaniu nieodpowiedni miękkości materiałów. Wystarczy pół szklanki białego octu dodane do komory na płyn do płukania lub bezpośrednio do bębna pralki. Należy również pamiętać, że ocet ocet sam w sobie nie posada właściwości odplamiających i nie wywabi plam.

Innym sposobem na naturalne pranie ręczników jest zwykła sól kuchenna. To wyjątkowy środek konserwujący, która przeciwdziała blaknięciu kolorów oraz intensyfikuje działanie proszku lub płynu do prania. Sól kuchenna podobnie jak ocet czy soda oczyszczona usuwa brzydkie zapachy z materiałów oraz pozostawia jest odśnieżone i bardziej miękkie. Wystarczy, że podczas prania ręczników dodasz 50 gramów soli bezpośrednio do bębna pralki.

Pamiętaj, że często mniej znaczy więcej. Stosując domowe metody prania ręczników wybieraj jedna z nich. Łączenie ich ze sobą nie zawsze przyniesie lepszy efekt.