Małgorzata Socha wygadała się o związku Wojewódzkiego?! Reakcja jego "żony" mówi wszystko!

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska: Zabawa w małżeństwo czy prawdziwe uczucie?

Na początku października Kuba Wojewódzki (62 l.) zaskoczył całą Polskę informacją o swoim ślubie! Podczas jednego z odcinków swojego programu pochwalił się obrączką. Ta wiadomość wywołała prawdziwe zamieszanie. 62-latek do tej pory uchodził bowiem za wiecznego kawalera polskiego show-biznesu.

Kuba Wojewódzki ma za sobą kilka medialnych związków, ale o swoim małżeństwie nie mówi za wiele. Oficjalnie nie podał również kim jest jego wybranka. Jednak wszystko wskazuje na to, że jest to koleżanka ze stacji. Żaneta Rosińska (35 l.), która sierpniu 2022 roku dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN" jako pogodynka. Ostatnio coraz częściej pojawia się na antenie TVN, a ma początku nowego roku dostała awans i zasiliła zespół reporterów śniadaniówki.

Jednak po Wojewódzkim można spodziewać się wszystkiego, dlatego wiele osób nadal nie wierzy w jego małżeństwo. Samozwańczy król TVN doskonale, wie co robić by wywołać wokół siebie zamieszanie i nie boi się kontrowersji. Dlatego wiele osób twierdzi, że razem z Rosińską po prostu wodzą wszystkich za nos albo szykują się do wspólnej kampanii reklamowej.

Małgorzata Socha wygadała się na temat związku Wojewódzkiego?

Umiejętnie podsycają plotki. Żaneta Rosińska często wrzuca do sieci filmiki z małżeńskimi żartami. Kilka razy udali się w podróż w tym samym czasie i w to samo miejsce, a relacjami z wyjazdów chętnie dzielili się na Instagramie. I tak od kilku miesięcy bawią się z internautami oraz mediami w kotka i myszkę. Obrączki też na zmianę znikają i pojawiają się na ich dłoniach.

Do zabawy dołączyła teraz Małgorzata Socha (45 l.), która gościła w "Dzień Dobry TVN". W segmencie prowadzonym przez Żanetę Rosińską zdradziła swoje sposoby na piękną cerę. Ze śmiechem stwierdziła, że mężczyźni często podkradają swoim partnerkom droższe kosmetyki.

Przyznam szczerze, ja nie znam faceta, który by nie korzystał z dobrych kosmetyków swojej żony/partnerki - stwierdziła aktorka.

Po tym żartobliwym komentarzu zwróciła się bezpośrednio do reporterki "DDTVN":

Ja myślę, że Kuba będzie ci to absolutnie wszystko podbierał! - zażartowała.

Żaneta Rosińska postanowiła pozostawić żart gwiazdy "Przyjaciółek" bez komentarza. Nie potrafiła jednak zapanować na wyrazem twarzy i zrobiła bardzo wymowną minę.

