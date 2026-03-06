Christina Applegate porzuciła Brada Pitta dla... muzyka rockowego! Trójkąt miłosny aktorki "Świata według Bundych"

Christina Applegate to amerykańska aktorka, którą widzowie z całego świata z pewnością najbardziej znają z roli Kelly Bundy w absolutnie legendarnym serialu Świat według Bundych. Karierę rozpoczęła tak naprawdę już jako kilkumiesięczne niemowlę! Pojawiała się w serialach oraz reklamach z produktami dla dzieci. Swój oficjalny debiut zaliczyła jednak w 1981 roku w horrorze Jaws of Satan, uznanie przyniósł jej także serial Heart of the City.

Największą sławę zapewnił jej jednak wspomniany wyżej jeden z najbardziej znanych amerykańskich seriali komediowych. Applegate wcielała się w nim w piękną, blondwłosą, nieco głupkowatą i swawolną Kelly przez dziesięć lat. Już rok po zakończeniu emisji serialu, w 1998 roku, zagrała główną rolę w produkcji znanej w Polsce pod tytułem Jej cały świat, za którą otrzymała pierwszą w karierze nominację do Złotego Globu, występowała także w tak kultowych tytułach, jak Przyjaciele, Kim jest Samantha? czy hicie Netflixa z 2019 roku Już nie żyjesz.

Christina Applegate opisała trójkąt miłosny w swojej autobiografii!

Na ten moment Christina Applegate pozostaje nieaktywna, jeśli chodzi o grę w filmach i serialach. Aktorka poinformowała, że w 2021 roku zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Choroba znacząco utrudniła jej pracę już na planie trzeciego i ostatniego sezonu serialu Już nie żyjesz.

Aktorka zapewniała jednak, że nie kończy kariery i będzie się podejmowała innych aktywności. Tym samym na początku marca światło dzienne ujrzała jej autobiografia, zatytułowana You with the Sad Eyes. Pojawia się w niej oczywiście wiele smaczków, a jeden z nich dotyczy pewnego trójkąta miłosnego, którego częścią była sama Christina, aktor Brad Pitt oraz gwiazdor rocka lat 80. Sebastian Bach.

W jednym z fragmentów książki aktorka wspomina, że krótko po rozpoczęciu emisji Świata według Bundych zaczęła spotykać się z nieznanym wtedy jeszcze na taką skalę Pittem. Para wzięła udział w imprezie z okazji rozdania nagród MTV VMA 1989 i choć poszła na nią razem, to wyszła już oddzielnie!

Fascynacja rockmanem!

Wszystko to przez niejakiego Sebastiana Bacha, który właśnie w tym okresie był jedną z największych gwiazd rocka jako frontman zespołu Skid Row. Jak wspomina w autobiografii Applegate, przez niemal całą noc wpatrywała się w przystojnego wokalistę i to z nim właśnie wyszła z imprezy. Spędzili razem czas, choć aktorka nie zdawała sobie wtedy sprawy z tego, że na Bacha w domu czeka partnerka i roczne dziecko. Relacja Christiny i muzyka tak szybko, jak się rozpoczęła, tak szybko się więc zakończyła.

Brad Pitt zaś, który według opowieści samej zainteresowanej nie był jeszcze wtedy TYM Bradem Pittem, wyjątkowo ciężko zniósł odrzucenie. Nie tylko nieomal wdał się tej nocy w bójkę z członkami gangu, ale także nie chciał z nią rozmawiać przez kolejne kilka lat!

Nie chcę tego tak ująć, ale Brad wtedy dopiero zaczynał karierę aktorską i nie był jeszcze TYM Bradem Pittem, mężczyzną marzeń tylu ludzi. Poczułam się tak silna i pewna siebie, że z gali rozdania nagród wyszłam z Sebastianem Bachem, a nie z Bradem Pittem - pisze Christina Applegate w swojej autobiografii "You with the Sad Eyes".