Pierwszy odcinek "Królowej przetrwania" i już jest drama! Maja Rutkowski ma pretensje do produkcji! "Zostałam wyśmiana"

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski taplają się w luksusach

Maja Rutkowski (41 l.) to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego (65 l.). Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Od tamtej pory są niemal nierozerwalni. W 2013 roku małżonkowie powitali na świecie syna Krzysztofa Juniora.

Ukochana kontrowersyjnego detektywa u boku męża rozkwitła - zmieniła tryb życia, pilnuje diety i regularnie trenuje. Do tego stała się pełnoprawną celebrytką i u boku Krzysztofa Rutkowskiego chętnie bryluje na branżowych imprezach.

Małżonkowie zdecydowanie nie ukrywają, że uwielbiają życie w bogactwie. W mediach społecznościowych relacjonują wyjazdy do luksusowych ośrodków i dosłownie obwieszają się biżuterią w cenie nowoczesnego apartamentu.

Zobacz również: Wojewódzki naigrywa się z Rutkowskiego od lat. Maja: "To znaczy, że jest ważny"

Maja Rutkowski w "Królowej przetrwania". Porzuciła luksusy

Maja Rutkowski postanowiła na chwilę porzucić luksusy i dołączyła do trzeciego sezonu "Królowej przetrwania". Jeszcze przed startem zdjęć napotkała na poważne przeszkody - na lotnisku skradziono jej paszport. Na szczęście mąż od razu ruszył z odsieczą. Rutkowski dotarła na Sri Lankę, by w ekstremalnych warunkach walczyć o przetrwanie.

4 marca na antenie TVN-u wyemitowano pierwszy odcinek. Gwiazdy programu miały okazję zobaczyć go kilka godzin wcześniej. Panie zdecydowanie nie kryły się ze swoimi emocjami. Nie brakowało salw śmiechu. Wyjątkowo dobrze bawiły się Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska-Borowiak i Dominika Tajner, które aż zanosiły się śmiechem.

Zobacz również: Rutkowski obsypał żonę DIAMENTAMI! Ekspertka grzmi: "To niesmaczne!"

"Królowa przetrwania": Maja Rutkowski ma pretensje do produkcji

Jednak nie wszystkim było do śmiechu. Maja Rutkowski przez znaczną część pokazu miała raczej niezadowoloną minę. W premierowym odcinku pojawiła się na zaledwie kilka minut. W rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl stwierdziła, że nagrywali przez dwie godziny, a pokazano zaledwie kilka sekund.

Trochę jestem tą zapowiedzią i przedstawieniem mnie zawiedziona, bo nagrywaliśmy to około 2 godziny, a tam są tylko sekundy. Trochę, a nawet nie trochę, bo bardzo mi się nie podobało… […] Ale rozumiem, to jest program rozrywkowy - powiedziała.

Jednak miała też inne powody do niezadowolenia. Chodzi o sposób, w jaki została przedstawiona. To jej się bardzo nie spodobało. Montaż zdecydowanie nie wyszedł na jej korzyść.

Bardzo mi się nie podoba moja prezentacja, bo dużo tam powiedziałam, a trochę zostałam wyśmiana. [...] Nie gniewam się, ale powiem, że jestem rozczarowana i zażenowana. [...] Jest mi przykro po prostu… Myślę, że to jest nie fair - stwierdziła Maja Rutkowski.

Zobacz również: "Królowe przetrwania" reagują na pierwszy odcinek. Maja Rutkowski nie miała powodów do zadowolenia?!

35

Sonda Oglądasz program "Królowa przetrwania"? TAK NIE