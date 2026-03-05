"Królowe przetrwania" reagują na pierwszy odcinek. Maja Rutkowski nie miała powodów do zadowolenia?!

"Królowa przetrwania": Wielkie emocje w premierowym odcinku

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie grupa znanych pań porzuca wygodne życie, by walczyć o koronę tytułowej królowej. Zdjęcia do trzeciego sezonu kręcone były jesienią ubiegłego roku. Tym razem o przetrwanie w dżungli bez dostępu do wygód i bez kontaktu ze światem walczy aż 13 celebrytek.

Walczą nie tylko z nieprzyjaznymi warunkami, ale również ze sobą nawzajem. Szczere rozmowy, łzawe wyzwania, kłótnie oraz różnego rodzaju dramaty są stałą częścią show TVN. To właśnie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami program cieszy się tak wielką popularnością. Trzeci sezon "Królowej przetrwania" zapowiada się równie obiecująco.

Tym razem o przetrwanie walczą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak.

"Królowa przetrwania": Trudna droga Mai Rutkowskiej do programu

W środowy wieczór został wyemitowany premierowy odcinek reality show. Uczestniczki po przybyciu na Sri Lankę zostały podzielone na dwa obozy. Po tym zaczęła się rywalizacja, a wraz z nią pierwsze konflikty. Krótko po starcie trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" było pewne, że i tym razem program zapewni sporą dawkę emocji.

Zanim pierwszy odcinek trafił na antenę TVN, odbył się pokaz prasowy, podczas którego gwiazdy show miały okazję zobaczyć, jak wypadły. Panie zdecydowanie nie kryły się ze swoimi emocjami. Nie brakowało salw śmiechu. Wyjątkowo dobrze bawiły się Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska-Borowiak i Dominika Tajner, które aż zanosiły się śmiechem.

Wsparcie okazywały sobie Karolina Pajączkowska i Dominika Serowska, które wyraźnie zbliżyły się do siebie w programie. One również żywo reagowały na to, co działo się na ekranie. Z nietęga miną siedziała za to Maja Rutkowski. Ukochana kontrowersyjnego detektywa w pierwszym odcinku pojawiła się tylko na chwilę. Zadania nie ukończyła jednak z zadawalającym efektem.

Rutkowski nie miała łatwo jeszcze przed rozpoczęciem programu. Podczas loty na plan została okradziona i utknęła na lotnisku. Zapłakana relacjonowała wszystko na Instagramie. Na szczęście Krzysztof Rutkowski szybko ruszył jej z pomocą.

