Wszystkie chciały być królową ścianki. Rozenek-Majdan weszła i było po wszystkim

"Królowa przetrwania" - format, w którym łatwo o spięcie

"Królową przetrwania" można lubić albo przewracać oczami, ale jedno jest pewne: to reality, które żywi się napięciem. W 3. edycji znane nazwiska lądują w warunkach dalekich od komfortu i mają przetrwać nie tylko zadania, ale też siebie nawzajem – bo w takich programach najszybciej gotuje się nie garnek, tylko relacje. A nad tym wszystkim ma panować prowadząca, czyli Małgorzata Rozenek-Majdan. Skład tej edycji jest konkretny i ni e zapowiada braku akcji: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak i Izabela Macudzińska-Borowiak.

Zobacz też: Królowe przetrwania: Serowska ciągnęła tren, Jarosińska niosła koronę, Tajner sypnęła cekinami. Moda czy mem?

Rozenek-Majdan pokazała, kto rządzi!?

Rozenek-Majdan postawiła na czarny total look w wersji dopasowanej i "na ciało": krótki top z długim rękawem i odkrytym brzuchem i spódnicą z drapowaniami i wysokim rozcięciem na nodze. To stylizacja, która nie potrzebuje żadnych dodatkowych efektów specjalnych, bo pracuje krojem. Wszystko jest tu przemyślane: prosto, gładko, bez chaosu. I dokładnie dlatego w tym towarzystwie wygląda to jak ruch, który kończy grę.

Najmocniejszy moment jest na linii talii i bioder – nisko poprowadzony, mocno wyrysowany przód w kształcie litery V oraz rozcięcie, które daje oddech i pazur, ale nie zamienia całości w przebranie. To trochę "second skin", trochę minimalistyczny glamour, a trochę sygnał: "ja tu jestem w formie i wiem, co robię". Bez krzyku, ale z efektem.

Zamiast cekinowej burzy Rozenek-Majdan dorzuciła mocne dodatki: złote, masywne bransolety na nadgarstkach i kilka biżuteryjnych akcentów. To nie jest słodkie, to jest bardziej zbroja – detal, który podbija stylizację i robi ją bardziej wyrazistą, ale wciąż trzyma w ryzach. Do tego włosy w dużych falach i makijaż w wersji glam, ale bez przesady.

Uczestniczki krzyczały, ale to ona była królową ścianki

I tu dochodzimy do sedna: uczestniczki próbowały wygrać uwagę ilością – trenami, koronami, błyskiem, kolorem. Rozenek-Majdan zrobiła coś odwrotnego: postawiła na spójność i kontrolę. Jej strój nie musi krzyczeć, bo w tym tłumie krzyczących stylizacji właśnie cisza wybrzmiewa najmocniej.

Czy to jest najlepsza stylizacja dnia? Zależy, co kto lubi – bo jeśli ktoś kocha teatralność, to i tak będzie patrzył na czerwone róże albo treny. Ale jeśli chodzi o efekt "układu sił" na ściance, Rozenek-Majdan zrobiła to sprytnie - nie próbowała być najbardziej spektakularna. Wystarczyło, że była najbardziej ogarnięta. I nagle cała reszta zaczęła wyglądać jak walka o uwagę, a nie przemyślany wybór.

