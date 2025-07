Rozenek-Majdan wyskoczyła z samolotu! Armagedon na lotnisku, dzieci wyproszone!

Wakacyjna wyprawa do Turcji dała się Majdanom we znaki. Wszystko zaczęło się jak w komedii pomyłek. Najpierw Radzio, czyli Radosław Majdan, zapomniał z domu pokrowca z garniturami. – Ruszyła lawina! – wspomina Małgosia Rozenek. Gdy już wsiedli do samolotu, padło pytanie, które zmroziło krew w żyłach: „A gdzie jest Twoja kabinówka?”. Spojrzenia, konsternacja… i blady Tadek, który miał przypilnować bagażu, ale nie wiedział, gdzie on się podział.

Podczas gdy Rozenek-Majdan szukała zaginionej walizki, Radosława z dziećmi wyproszono z samolotu

Małgorzata Rozenek-Majdan, nie zastanawiając się długo, wyskoczyła z samolotu i rzuciła się w szaleńczy sprint po lotnisku. Przebiegła całe terminale! Szukała w każdym sklepie. Przydała się olimpijska forma gwiazdy. Walizka w końcu się znalazła – porzucona na security. Ale kiedy Małgosia biegała, obsługa… wyprosiła Radzia i dzieci z samolotu. Dlaczego? Bo ich paszporty były… w torebce Rozenek.

A dlaczego wyprosili Radzia z dziećmi z samolotu? Bo zabrałam ich paszporty. No więc musieli wyładować z samolotu nasze bagaże. Więc jesteśmy na etapie, w którym wysadzili nas wszystkich z samolotu.

Na tym jednak się nie skończyło:

Ogólnie cyrk, bo nie ma biletów do Turcji, więc lecimy przez Kraków i myśleliśmy, że tu nasza przygoda się skończyła, ale! Jak już kupiliśmy bilety, w międzyczasie opowiedziałam wszystkim o tej akcji, i jak już sobie siedzieliśmy i czekaliśmy na lot, okazało się, że jest overbooking i czekamy w kolejce, bo może ktoś nie przyjdzie (wszyscy przyszli). (...) Cyrki takie od rana. Humory średnie, awantury. Robi nam się krucho z czasem, bo w Krakowie musimy odebrać bagaż i ponownie go nadać do Turcji.

Daleka droga do Turcji. Miejsca z dala od siebie ostudza atmosferę?

Na szczęście finał był pozytywny:

UDAŁO SIĘ! Ale nie siedzimy koło siebie, chociaż po dzisiejszym dniu może to i lepiej.

skwitowała gwiazda. Ciekawy początek błogiego wypoczynku. Ale dzięki InstaStory wiemy jedno – nawet u perfekcyjnej pani domu wszystko potrafi się rozpaść w mniej niż minutę. Turcja chyba jeszcze nigdy nie była tak daleko.

