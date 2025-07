Wielki konflikt w TVN. Małgorzata Rozenek-Majdan miała poważnie narazić się szefowej. Szokujące szczegóły

W niedzielę 22 czerwca 2025 roku widzowie "Pytania na Śniadanie" przecierali oczy ze zdumienia. Na kanapie śniadaniówki TVP pojawiła się nie kto inny, jak Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. Gwiazda znana z wieloletniej współpracy z TVN zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej, komentując historyczny sukces kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej.

– napisała Małgorzata Rozenek-Majdan w mediach społecznościowych, nie kryjąc ekscytacji.

Jak ustalił Pudelek, wizyta w TVP nie była przypadkowa. To element większego planu. Według informatora z TVP, pojawienie się Małgorzaty w "Pytaniu na Śniadanie" miało być testem – sprawdzeniem, jak przyjmą ją widzowie.

Niewykluczone, że po wakacjach Gosia dołączy do zespołu śniadaniówki lub otrzyma własny program

– zdradziło źródło portalu.

Nie jest tajemnicą, że Telewizja Polska planuje duże transfery, a Rozenek-Majdan mogłaby być jednym z nich. W TVN temat nowego programu dla niej wciąż jest zawieszony, a w Polsacie zamknęła sobie drzwi, odmawiając udziału w "Tańcu z Gwiazdami" Edwardowi Miszczakowi.

Jak donosi Pudelek, w TVN doszło po tej wizycie do niezbyt miłej rozmowy. Rozenek miała bowiem trafić na dywanik. Szefowa programowa stacji, Lidia Kazen, nie kryła oburzenia.

Od razu po skończonym programie zadzwoniła do niej Lidia Kazen i zapytała, czy jej udział w programie TVP2 to znak, że ma zamiar tam pracować. Doszło do ostrej wymiany zdań, w której padły słowa, że może warto się rozstać