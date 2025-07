Psiarze z Instagrama i czerwonego dywanu

Polskie gwiazdy coraz chętniej pokazują swoje psy – nie tylko w domowym zaciszu, ale też w mediach społecznościowych, kampaniach reklamowych, a czasem nawet na ściankach. Pupil Małgorzaty Rozenek-Majdan to już niemal pełnoprawny influencer, pies Joanny Krupy bywał w „Top Model”, a u Katarzyny Skrzyneckiej psiaki śpią w łóżku częściej niż ona sama. Z kolei Julia Wieniawa swojego pupila zabierała nawet na plan zdjęciowy, a Doda z dumą pokazuje psie stylówki pasujące do jej własnych.

Zobacz też: Zofia Zborowska zrobiła tatuaż z ukochanym pieskiem. „Nie ma dnia, żebym za Nią nie tęskniła”

Nie brakuje też historii adopcyjnych – wiele gwiazd zdecydowało się na psiaki ze schronisk lub fundacji. Anna Dereszowska, Michał Szpak, Aleksandra Popławska – każda z nich mówi otwarcie o tym, jak pies zmienił ich życie. Niektóre gwiazdy mają po dwa, trzy, a nawet więcej futrzastych przyjaciół. I z dumą przyznają, że są psimi wariatami!

Pieski mojego życia, Sunia, Ziucio, Siuśka, Kluska, Zygmunt, Krysia, Kazik i Wiesia. Moja najukochańsza. Nie ma dnia żebym nie tęskniła. Wielkieś mi uczyniła pustki w sercu moim, mój drogi Ciputku. Wszystkie nasze pieski były lub są adoptowane albo uratowane. Polecam taki sposób doboru najwierniejszych przyjaciół na całe życie.

- czytamy dziś, w Dniu Pasa na Instagramie Zosi Zborowskiej.

Nie przegap: Te gwiazdy dziś świętują! W "Dzień Kundelka" poznaj pupili Dowbor, Zborowskiej, Szpaka i Romanowskiej

Nie tylko do zdjęć – to miłość na całe życie

Dla większości celebrytów pies to coś więcej niż towarzysz spacerów – to przyjaciel, terapeuta, domownik, który kocha bez oceniania. Wielu mówi wprost, że obecność psa pomaga im radzić sobie ze stresem, samotnością czy smutkiem. Czasem to właśnie one są na pierwszym planie, gdy dzieje się coś ważnego. Jacek Rozenek w rozmowie z Super Expressem wyznał kiedyś, że w powrocie do zdrowia po udarze pomagała mu cudowna przyjaciółka - rasy cane corso. Katarzyna Dowbor nie wyobraża sobie życia bez swoich czworonożnych "dzieci".

Zobacz też: Marta Nawrocka pokazała zdjęcie, które rozczula Polaków. Ten widok chwyta za serce!

Nie brakuje też wzruszeń. Gwiazdy dzielą się nie tylko radościami, ale też pożegnaniami. Pamiętacie, jak płakała Małgorzata Kożuchowska po stracie ukochanego pieska? Albo jak Andrzej Piaseczny opowiadał o chorobie swojego pupila? Gdy za tęczowy most odeszła Wiesia -adopcyjna suczka Zosi Zborowskiej płakało pół Instagrama. Pies to nie tylko radość – to też emocje i odpowiedzialność.

W naszej galerii zobaczysz m.in. psy Dody, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Julii Wieniawy, Joanny Krupy, Kasi Skrzyneckiej, Marcina Prokopa, Wiktora Zborowskiego i wielu innych. Kliknij dalej i poznaj najsłodszych członków show-biznesu!

QUIZ. Pupile gwiazd! Rozpoznaj gwiazdę po jej zwierzaku. Prawdziwy zwierzomaniak będzie miał 10/10 Pytanie 1 z 10 Kto jest na zdjęciu? Joanna Przetakiewicz Agnieszka Kaczorowska Następne pytanie