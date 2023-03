Małgorzata Kożuchowska od lat jest na scenie - występuje na deskach teatru, gra w filmach i serialach. Ostatnio odżyła za sprawą roli w hicie TVP pt. "Rodzinka.pl", choć nie ominęły jej też przykre "wyróżnienia", jak na przykład to do nagród Węże 2023, o którym ostatnio pisaliśmy. Aktorka raczej stroni od opowiadania w mediach o życiu prywatnym, ale tym razem zrobiła wyjątek. Wszystko za sprawą niespodziewanego odejścia istoty bliskiej jej sercu. Małgorzata Kożuchowska w żałobie! Nagle przekazała swoim fanom tą druzgocącą wiadomość. Serce pęka, gdy czyta się to wyznanie. "Będę tęsknić", napisała aktorka na Instagramie, a w komentarzach od razu ruszyła lawina wsparcia i współczujących komentarzy. Co się stało? Wiele osób zrozumie ten ból.

Małgorzata Kożuchowska w żałobie! Nagle przekazała druzgocące wieści. Pękło jej serce

Małgorzata Kożuchowska poinformowała fanów na Instagramie, że za tęczowy most odszedł jej wierny czworonożny przyjaciel. O tym, że człowiek wpada wówczas w żałobę, zrozumie każdy, kto ma zwierzę i traktuje go jak członka rodziny.

"Greyusiu! Byłeś najwspanialszym przyjacielem i towarzyszem życia! Dziękuję za 12 pięknych wspólnych lat! Wierzę, że tam gdzie jesteś jesteś szczęśliwy! Będę tęsknić. Bardzo! Do zobaczenia. Pani kocha", napisała Małgorzata Kożuchowska.

W komentarzach fala wsparcia. "Bardzo współczuję i rozumiem ogrom smutku", "ściskam was", "wielka strata", czytamy i dołączamy się do wyrazów współczucia. "Trzymaj się, Gosiu", napisała Kożuchowskiej jedna z fanek.

Zobacz również galerię zdjęć: Małgorzata Kożuchowska świetnie radzi sobie po utracie pracy w popularnym serialu

Sonda Traktujesz swojego psa/kota jak członka rodziny? Oczywiście, że tak! Absolutnie nie Trudno powiedzieć