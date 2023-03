Węże 2023. Kożuchowska, Janda, Żak, Duch Święty i Najświętsza Maryja Panna z nominacjami

W ubiegłym roku, rekordzistą pod względem liczby otrzymanych statuetek był film "Ściema po polsku". Komedia Mariusza Pujszy zgarnęła aż pięć nagród: za najgorszą reżyserię, scenariusz, rolę męską, duet oraz Wielkiego Węża. Statuetka trafiła również do Małgorzaty Kożuchowskiej za najgorszą rolę żeńską w filmie "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie". Ona sama była zaskoczona nominacją i twierdziła, że nie wiedziała o takiej nagrodzie. - Jest to moja pierwsza nominacja w tym plebiscycie. Bardzo dziękuję tajemniczej kapitule za wyróżnienie. Przyznaję, że nie będę jakoś szczególnie trzymała kciuków i was też nie namawiam do tego, żebyście na mnie głosowali, jeśli taki plebiscyt w ogóle istnieje i jest taka możliwość. Wolałabym jednak nie mieć węża w kieszeni - powiedziała.

Zapomniała jednak, że było to jej druga nominacja, a nie pierwsza.

Węże 2023. Nominowani

W tym roku aktorka ma szansę na kolejną statuetkę. W kategorii "najgorsza aktorka" zgarnęła aż TRZY nominacje. Chodzi o kreacje w filmach: "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Gierek" oraz "Zołza". To jednak nie największe zaskoczenie tegorocznych nominacji. Wśród "nazwisk" znalazła się także Najświętsza Maryja Panna jako producentka filmu "Powołany" oraz Duch Święty za scenariusz do tego samego obrazu. "Warto też zauważyć poważny wątek religijny w tegorocznym werdykcie. Zgodnie z opisem twórców na plakatach filmu „Powołany” do Węży w tym roku musieliśmy nominować Ducha Świętego i Najświętszą Maryję Pannę (powtarzamy, to nie my, to decyzja, którą podjęli twórcy filmu i rozpowszechniali ją publicznie). Również religijna postawa Patryka Vegi w jego ostatnim filmie nie mogła ujść naszej uwadze. Stąd nasza decyzja w kategorii duet" - czytamy na stronie Węży.

Oddzielnej kategorii doczekał się także Rafał Zawierucha.

WIELKI WĄŻ:

365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być jeszcze gorsze niż pierwszy.

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski) za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.

Gierek (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff Janusz Iwanowski) za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.

Jak pokochałam gangstera (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater próbuje zagadać nas na śmierć.

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska) za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które polubiliśmy przed dekadami.

Miłość, seks & pandemia (reż. i prod. Patryk Vega) za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż wpływy ze sprzedaży biletów.

Niewidzialna wojna (reż. i prod. Patryk Vega) za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.

Plan lekcji (reż. Daniel Markowicz; prod. Mike Zawadzki, Daniel Markowicz) za to, że nawet odkalkowanie prostej sensacyjnej fabuły okazało się tu zbyt dużym wysiłkiem.

Powołany (reż. Jan Sobierajski; prod. Najświętsza Maryja Panna) za amatorską, nadętą próbę ewangelizacji, która niezamierzenie bawi.

Zołza (reż. Tomasz Konecki; prod. Małgorzata Kożuchowska, Klaudiusz Frydrych, Krzysztof Rak, Inga Kruk) za udawany dystans i absolutny brak emocji u odbiorcy. I nieznajomość znaczenia słowa „autobiografia”.

Najgorsza reżyseria:

Barbara Białowąs, Tomasz Mandes - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Heathcliff Janusz Iwanowski - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Daniel Markowicz - Plan lekcji

Patryk Vega - Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Michał Węgrzyn – Gierek

Najgorszy scenariusz:

Duch Święty – Powołany

Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki - Gierek

Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Olaf Olszewski, Patryk Vega - Miłość, seks i pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:

365 dni: Ten dzień (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (reż. Sylwester Jakimov; prod. Tadeusz Lampka)

Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łebkowska)

Mój dług (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)

Najgorsza rola męska:

Sebastian Dela - Miłość seks i pandemia

Michał Koterski - Gierek

Michał Koterski - Krime story. Love story

Antoni Pawlicki - Gierek

Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna

Najgorsza rola żeńska:

Małgorzata Kożuchowska - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Małgorzata Kożuchowska - Gierek

Małgorzata Kożuchowska – Zołza

Anna Mucha - Niewidzialna wojna

Anna Maria Sieklucka - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Najgorszy duet na ekranie:

„365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska - Gierek,

Anna Mucha i Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna

Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz – Gierek

Patryk Vega i Bóg - Niewidzialna wojna

Występ poniżej talentu:

Piotr Cyrwus – Kryptonim Polska

Krystyna Janda - Jak pokochałam gangstera,

Andrzej Seweryn - Każdy wie lepiej

Cezary Żak – Gierek

Cezary Żak – Krime Story, Love Story

Artur Żmijewski – Zołza

Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:

Stefan Idziołek - Plan lekcji

Łukasz "Krupnik" Krupiński - Miłość na pierwszą stronę

Karol Lis - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

premier Filip Rawicki - Gierek

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Żenująca scena:

Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci - 365 dni: Ten dzień

Gra w golfa - 365 dni: Ten dzień

Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka - Gierek

Przesłuchanie do filmówki – Niewidzialna wojna

Vega który dla Jezusa odmawia seksu oralnego - Niewidzialna wojna

Efekt specjalnej troski:

Czołówka - Nie cudzołóż i nie kradnij

Przemiana Vegi w grubego i z powrotem - Niewidzialna wojna

Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu - Niewidzialna wojna

Wypadek samochodowy - Niewidzialna wojna

Zombie – Apokawixa

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Ania – Andrzej Piaseczny – Ania

Gdybyśmy – Natalia Lesz – Gierek

Jestem tylko dziewczyną – Maria Sadowska – Miłość na pierwszą stronę

Puta Madre – Kacper HTA – Krime Story, Love Story

Wartości – Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic – Miłość, seks i pandemia

Najgorszy plakat:

Apokawixa (prod. Anna Wiśniewska-Gill, Krzysztof Terej; dystr. Next Film)

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. M2 Films)

Krime Story. Love Story (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. Mówi Serwis)

Miłość, seks & pandemia (prod. Patryk Vega; dystr. Kino Świat)

Za duży na bajki (prod. Mikołaj Pokromski; dystr. Next Film)

W tym roku Węże zostaną przyznane po raz 12.

Tak zmieniała się Małgorzata Kożuchowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.