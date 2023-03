Małgorzata Kożuchowska uciekła z zimnej Polski. Tak bawi się w Australii

Dramat Kazika Staszewskiego: "Zwalałem to na raka mózgu". Zrobił badania. Choroba postępuje

Małgorzata Kożuchowska kocha podróże. Jeszcze nie tak dawno, bo w święta Bożego Narodzenia, chwaliła się wyjazdem w góry. Aktorka zabrała swojego yna, Jana Franciszka Wróblewskiego, oraz rodziców, na zimowe szaleństwo w Alpy. "Spalamy świąteczne kalorie! Bo w zdrowym ciele…??????" - pytała fanów na Instagramie. Nie minęło kilka tygodni, a była gwiazda "M jak miłość" znowu wyjechała z Polski. Tym razem wybrała cieplejszy kierunek...

Małgorzata Kożuchowska w Australii

Od kilku dni na swoim Instagramie Małgorzata Kożuchowska chwali się zdjęciami nie tylko z plażowania, ale i z nurkowania w Australii. Oczywiście znalazła także czas na inne aktywności - spotkała się z polonią, odwiedziła ambasadę. Poznała także światowej sławy rapera. "Gierkowa wjechała na salony w Ambasadzie Polskiej w Canberze… zmęczona, ale szczęśliwa" - napisała przy wideo z ambasady, nawiązując tym do jednej ze swoich ostatnich ról - żony Gierka w filmie "Gierek".

"Żyjcie i kochajcie na 200%! Życie jest piękne, ale ma swoje ramy czasowe… nie odkładajcie niczego „na zaś”! Realizujcie swoje marzenia i plany, dbajcie o siebie, słuchajcie swojej intuicji i serca. Dajcie sobie pomóc, nie wszystko musicie zrobić same.Nie starajcie się być we wszystkim perfekcyjne. Idźcie na spacer, do kina, do teatru, zobaczcie fajną wystawę. Doświadczajcie, wzruszajcie się, zachwycajcie. I pamiętajcie: SZCZĘŚLIWE JESTEŚMY NAJPIĘKNIEJSZE!" - napisała przy jednym z postów.

Zazdrościcie jej?

Małgorzata Kożuchowska w konsulacie RP w NYC. Promuje film i wychwala Polaków za pomoc Ukrainie