Małgorzata Kożuchowska na święta uciekła z kraju. Gdzie bawi się aktorka?

Małgorzata Kożuchowska szaleje na alpejskich stokach! W święta uczyła syna jeździć na nartach

Małgorzata Kożuchowska tegoroczne święta Bożego Narodzenia postanowiła spędzić aktywnie, w rodzinnym gronie. Aktorka zabrała swojego 8-letniego syna, Jana Franciszka Wróblewskiego, oraz rodziców, na zimowe szaleństwo w Alpy. Choć Kożuchowska nie zdradziła, w jakim kraju szusują na stokach, podzieliła się z fanami migawkami ze świątecznego wyjazdu.

Spalamy świąteczne kalorie! Bo w zdrowym ciele…👌💪🏻👌💪🏻 - pisała świątecznie usposobiona Małgorzata Kożuchowska.

Ośnieżone szczyty, zapierająca dech w piersiach panorama gór i uśmiechnięta od ucha do ucha Małgorzata Kożuchowska to nie jedyne, co mogli zobaczyć fani. Aktorka pokazała także swoich rodziców! Zapozowali do wspólnych zdjęć. Z kolei najmłodszy narciarz w rodzinie, choć pojawił się na zdjęciach, to jedynie tyłem. Małgorzata Kożuchowska starannie broni prywatności swojej rodziny i nie pokazuje dziecka na zdjęciach.

Nie zabrakło aktywnego wypoczynku, nauki jazdy na nartach, a także chwil relaksu przy gorącej czekoladzie. Takie święta to my rozumiemy! Zobaczcie, jak Małgorzata Kożuchowska szalała po alpejskich stokach poniżej.

