i Autor: AKPA/Kurnikowski

Świąteczny sweter musi być!

Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu, za to w neonowych kolorach. Fani zachwyceni! "Naturalna kobieta"

Małgorzata Kożuchowska (51 l.) już szykuje się do świąt! W gorączce przygotowań do Bożego Narodzenia znalazła jednak chwilę i na relaks. A także zrobienie sobie uroczego zdjęcia w typowo świątecznym swetrze. Te kolory! Gwiazda zrezygnowała za to z makijażu, stawiając na naturalność. Komplementom nie było końca!