Łukasz Filipowicz, nowo wybrany burmistrz Zakopanego, zaskoczył niektórych ludzi jedną ze swoich pierwszych decyzji. 36-latek stwierdził bowiem, że musi poradzić sobie z "chaosem na Krupówkach", w związku z czym "Sylwester Marzeń" TVP w tym roku nie odbędzie się w Zakopanem. To jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Telewizję Polską, a w 2023 roku impreza przyciągnęła przed telewizory 3,7 mln widzów. Do samego Zakopanego zjechało też mnóstwo turystów. Ludzie napędzali więc gospodarkę, a zarobić mogło wiele osób - sprzedawcy, właściciele pensjonatów i hoteli, sklepy. To wszystko wiązało się też z prawdziwym natłokiem ludzi, których mieszkańców Zakopanego po prostu męczył. Imprezy więc nie będzie, a poszczególni artyści wypowiadają się teraz na ten temat. Głos zabrał między innymi Łukasz Golec, tworzący zespół Golec uOrkiestra z bratem oraz innymi członkami. Zapytany przez Plejadę o tę sytuację, postanowił sprawę jasno. - Gdziekolwiek by się nie odbywał, rzesze ludzi nie mają pomysłu na sylwestra, chcą się zabawić i jadą tam, gdzie się coś dzieje. Ludzie przyjeżdżają za swoimi ulubionymi zespołami z drugiego końca Polski, nawet z zagranicy. Przyjeżdżają, bo w tym wyjątkowym dniu chcą bawić się ze swoimi ulubionymi artystami i chyba to jest najważniejsze - stwierdził Łukasz Golec. Ale to nie koniec.

Golec uOrkiestra straci fortunę przez brak sylwestra w Zakopanem! Gorzkie słowa o ludziach "chcących spokoju"

Brak sylwestra w Zakopanem to również utrata pieniędzy przez artystów, którzy mieli/chcieli na nim wystąpić. To jedna z najlepiej opłacalnych imprez, więc jej odwołanie mocno uderzy w portfele wokalistów. Zwłaszcza tych, którzy lata świetności mają za sobą, a ich kalendarze nie pękają od zabukowanych koncertów. Co na to wszystko Łukasz Golec? Zwrócił się między innymi do tych ludzi, którzy chcą tego dnia "spokoju".

- Zawsze jest problem z hotelami, a ludzie masowo zjeżdżają do Zakopanego. Trzeba spojrzeć na to, jak na biznes. Coś się traci, coś się zyskuje. Jeśli ktoś chce spokoju, może przyjechać do Szklarskiej Poręby - powiedział Łukasz Golec w rozmowie z Plejadą.

