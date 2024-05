Adriana Kalska już nie wystąpi! Gwiazda M jak miłość wyznała całą prawdę na Instagramie - ZDJĘCIA

Tak wygląda Anita Sokołowska po zwycięstwie w Tańcu z gwiazdami?! Wszystko ją boli. Nie jest nawet do siebie podobna! - ZDJĘCIA

Adriana Kalska jest jedną z największych gwiazd "M jak miłość", ulubionego serialu Polaków. I choć życie jej serialowej bohaterki zmieniło się tak bardzo, że część widzów odwróciła się od niej, nadal jej spektakle z jej udziałem przyciągają tłumy. Kalska na swoim profilu na Instagramie często reklamuje sztuki, z którymi podróżuje po całej Polsce. Tym razem jednak gwiazda "M jak miłość" nie wszędzie dotrze.

Kalska i Roznerski grają razem w zabawnej sztuce "Boeing, Boeing" i aktorka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zapowiedź zbliżających się spektakli. Ale okazuje się, że nie we wszystkich przedstawieniach gwiazda "M jak miłość" weźmie udział.

- Fly with Us 🥰🥰🥰🥰 Dziś Toruń, jutro Kraków :) W tym miesiącu jeszcze lądujemy wspólnie w Ostrowie Wlkp, Poznaniu i Tychach :) - tak gwiazda zaprosiła na przedstawienia ze swoim udziałem na Instagramie. - I w Pile, ale beze mnie :) Do zobaczyska❤️ Zapraszamy @boeingboeing

Na szczęście Kalska nie żegna się z "M jak miłość", a jedynie robi sobie przerwę na teatralnych deskach. Każda sztuka jest zbudowana tak, że aktorzy mają dublerów, którzy zastępują ich w niektóre dni. Tym razem mieszkańcy Piły nie zobaczą Kalskiej w sztuce "Boeing, Boeing", ale pewnie jeszcze aktorzy tam wrócą.

