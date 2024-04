Szok, co Natalia Siwiec robi z samego rana! Jest na co popatrzeć. Obłędny widok!

Wyzywali go od "peda*ów", nauczyciele milczeli. Szokujące wyznanie gwiazdy "The Voice Kids" i "4Dreamers"

Natalia Siwiec znana jest z tego, że dba o formę. O modelce, która ma za sobą także aktorskie występy (grała m.in. w filmie Macieja Kawulskiego "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"), obecnie nie jest tak głośno, jak przed laty, ale ciągle na Instagramie obserwuje ją 1,3 mln użytkowników! Właśnie dla nich Natalia Siwiec przygotowała nie lada gratkę. Widok skaczącej pięknej Miss Euro 2012 modelki w obcisłym różowym kostiumie ponosi ciśnienie. Natalia Siwiec wygląda obłędnie, ale nie na tym (choć to trudne) powinna skupić się uwaga odbiorcy. Po co modelka wykonuje podskoki? Okazuje się, że sprawa jest całkiem poważna. - Dlaczego skaczę co rano 200 skoków? (100 tez będzie ok). Głównym celem jest przebudzenie. Wykonuje to ćwiczenie rano, zanim cokolwiek zjem lub wypiję. Aktywują się wtedy wszystkie procesy metaboliczne. Poprawia się krążenie krwi, budzi się układ limfatyczny, nasila się przepływ limfy (może działać moczopędnie), przyspiesza się metabolizm. Celem odbijania jest wywołanie wibracji ciała. Bardzo ważne! Podtrzymuj piersi (z rana nie będzie chciało ci się ubierać stroju do ćwiczeń). Kolana lekko ugięte, stopy proste. Nie skacz zbyt wysoko - radzi Natalia Siwiec.

Natalia Siwiec podkreśla: W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem!

W dalszej części dołączonego do filmiku wpisu modelka pisze o przeciwskazaniach do tego typu ćwiczeń i konieczności konsultacji z lekarzem. - Jeśli masz nadwagę, problemy ze stawami kolanowymi, wisceroptozę i nie możesz skakać, wykonaj poniższe czynności. Stań na palcach na podłodze i podbij piętami, unosząc je dosłownie kilka centymetrów w górę, co powoduje wibracje. Kolana również lekko ugięte. Nie oznacza to, że powinnaś uderzać piętami o podłogę; w każdym razie uważaj na pięty. Nie masz czuć bólu, tylko wibracje. Przed rozpoczęciem możesz zrobić małą rozgrzewkę.Jeśli łydki są napięte, policzki się trzęsą, szumi w uszach, podczas skoków to wszystko jest w porządku. Ale nadal słuchaj swojego ciała i uczuć. Przeciwwskazania: Problemy z plecami, niektóre stadia żylaków. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem! - podkreśliła Natalia Siwiec.

