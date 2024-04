Mateusz z "Gogglebox" schudł ponad 170 kilogramów! To już nie Big Boy, a Small Boy! Dieta, waga, wygląd. Zdjęcia szokują

Szok, co Natalia Siwiec robi z samego rana! Jest na co popatrzeć. Obłędny widok!

Mateusz "Big Boy" Borkowski znany jest widzom programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna przez długi czas zmagał się z otyłością, ważąc w krytycznym momencie ponad 250 kilogramów. 38-latek na oczach fanów przeszedł jednak niesamowitą metamorfozę, w którą aż trudno uwierzyć. Celebryta schudł dokładnie 177 kilogramów, co oznacza, że powinien zmienić ksywkę na "Small Boy", bo "Big" zdecydowanie już do niego nie pasuje! Mateusz Borkowski wykazał się niewyobrażalną siłą woli i odmienił swoje życie. Cały proces trwał siedem lat. Przeszedł operację bariatryczną, ale musiał też zwiększyć aktywność fizyczną, zmienić nawyki żywieniowe, regularnie przeprowadzać badania oraz zacząć terapię u psychologa. "Big Boy" mówi, że nigdy nie był na siłowni, bo woli rower lub spacery, nie zdecydował się też na specjalną dietę. Zamiast tego wykluczył węgle, porzucił produkty mączne i odstawił alkohol. Tak wyglądała jego "dieta". Teraz Borkowski żartuje sam z siebie, pozując w mediach społecznościowych obok szkieletu. - Kolega 'Kostek' podobno 10 lat po tej samej operacji co ja. Jak tak dalej pójdzie to za niecałe 3 lata nie będę się musiał przebiegać się na halołin. Bądźcie zdrowi, polecam z całego serca - napisał "Big Boy" na Intagramie (pisownia oryginalna). Obecnie Mateusz Borkowski waży 73 kilogramy i chętnie opowiada swoją historię.

Mateusz Borkowski postanowił zmienić swoje życie, gdy usłyszał od lekarza wprost: "ty umrzesz, serce ci stanie, upadniesz, nawet nie będzie wiedział kiedy". Wtedy, w wieku 31 lat, wziął się za siebie. Oczywiście w przeszłości próbował tego niejednokrotnie, ale dopiero teraz nadszedł sukces, tak mocno wstrząsnęły nim słowa medyka.

- Wygrałem życie i tego się trzymam. Nieważna jest waga, nieważne jest to, co ludzie o mnie mówią [...] Mati został pochowany, spalony, pogrzebany, a Mateusz, który urodził się 5 lipca 2016 roku, zostanie ze mną do mojego końca - powiedział Mateusz Borkowski w wywiadzie dla portalu party.pl.

Fani są pod ogromnym wrażeniem tego, jak "Big Boy" teraz wygląda. Zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat, to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy.

