Rodzice zagłodzili maleńkie bliźniaczki! "Żyły sześć tygodni"

Rodzice usłyszeli zarzuty po śmierci 6-tygodniowych bliźniaczek. Przerażające wyniki sekcji zwłok

Tajemnicza i przerażająca śmierć malutkich dzieci! Rodzice do niczego się nie przyznają, sąsiedzi przysięgają, że para 21-latków dobrze opiekowała się córkami, ale sekcja zwłok ujawniła straszne przyczyny śmierci zaledwie sześciotygodniowych bliźniaczek. Dzieci zmarły w październiku 2023 roku. Ich ojciec, Fernando Vega, wezwał wtedy policję sam. Powiedział, że odwiózł partnerkę Angelinę Belindę Calderon do pracy, a gdy wrócił, dzieci nie oddychały, zaś w nocy czuły się źle i były niespokojne. Policjanci i ratownicy medyczni udali się pod wskazany adres w Houston. Ciała dwóch dziewczynek leżały na kanapie. Dzieci nie żyły. Potem sekcja zwłok i opinia lekarska sprawiły, że wydano nakaz aresztowania.

Wstrząsające wyniki sekcji zwłok. Objawy zagłodzenia, siniaki, złamania, stłuczenia, krwawienia do mózgu i rdzenia kręgowego

Jak podaje KTRK, lekarze odkryli, że dzieci zmarły w wyniku licznych obrażeń zadanych tępym narzędziem. Do tego były zagłodzone i odwodnione. Obie siostrzyczki urodziły się jako wcześniaki, ale od zabrania ze szpitala nie otrzymały żadnej pomocy medycznej. Miały siniaki, jedna z nich złamania kończyn, stłuczenia, krwawienia do mózgu i rdzenia kręgowego. Wszystko to wskazywało na to, że nad dziećmi ktoś się znęcał. Rodzice usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkich obrażeń ciała i w związku z ostatecznymi rezultatami sekcji zostali aresztowani. Rozprawa mężczyzny odbędzie się 29 maja. Przed sądem podczas pierwszej rozprawy matki kobieta krzyczała do partnera, że to wszystko przez niego, bo to on był z dziećmi, gdy umarły, a ona nic nie zrobiła.

