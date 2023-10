Psie święto!

Te gwiazdy dziś świętują! W "Dzień Kundelka" poznaj pupili Dowbor, Zborowskiej, Szpaka i Romanowskiej

Dziś obchodzimy nieformalne, ale bardzo przyjemne święto. Dzień kundelka to wielka okazja do tego by docenić naszych czworonożnych towarzyszy życia. I choć wszystkie psy są wspaniałymi przyjaciółmi, to zwykło się mawiać, że najwierniejsze są te uciągnięte za schroniskowych krat lub znalezione na ulicy, poboczu drogi, w lesie. One oddają całe swoje psie serce swoim opiekunom, każdym dniem dziękując za miękka kanapę i pełna miskę.