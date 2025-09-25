Maja Rutkowski utknęła na lotnisku! "Jestem deportowana"

Maja Rutkowski (40 l.) i Krzysztof Rutkowski (65 l.) są parą, która wie, jak zrobić wokół siebie zamieszanie. Małżonkowie rozwijają swoją firmę detektywistyczną i prężnie działają w sieci. Ukochana żona "najpopularniejszego detektywa w Polsce" u jego boku wyrosła na prawdziwą gwiazdę, która chętnie bryluje na salonach.

Celebrytka w sieci czuje się jak ryba w wodzie i zalewa Instagram relacjami z wyjazdów. Jednak w czwartkowy wieczór zamieściła nagranie, które zaniepokoiło jej fanów. Na swoim profilu udostępnił je jej mąż. Maja Rutkowski zwracając się do internautów nie mogła ukryć emocji. Po kilku słowach powitania załamał jej się głos, a w oczach zalśniły łzy. Chwilę później była już całkiem zapłakana! Co doprowadziło ją do takiego stanu? Okazuje się, że została okradziona w trakcie podróży na Sri Lankę.

Cześć wam kochani, ja właśnie jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport i co? Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę i jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro. Sytuacja dla mnie jest wstrząsająca... - powiedziała zapłakana.

Zobacz również: Maja Rutkowski znika w oczach! Zrzuciła kolejne kilogramy i chętnie się tym chwali

"Królowa przetrwania": Zmiany w programie i nowe uczestniczki

Jak się dowiedzieliśmy, Maja Rutkowski była w podróży z Polski do Sri Lanki, gdzie miała stawić się na planie "Królowej przetrwania". Każda z uczestniczek programu musiała samodzielnie dostać się na miejsce. Po tym jak ukradziono jej dokumenty, Rutkowski utknęła na lotnisku na wiele godzin. Na razie nie wiadomo, co z jej udziałem w show TVN.

We wrześniu rozpoczęły się prace nad trzecim sezonem "Królowej przetrwania". Jak już informowaliśmy, nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.), a wśród uczestniczek znalazły się m.in. Ilona Felicjańska (52 l.). "Super Express" dowiedział się, że jednymi z gwiazd tego sezonu będą Dominika Tajner (46 l.) oraz partnerka Marcina Hakiela (42 l.) - Dominika Serowska (33 l.).

Zobacz również: Znamy kolejną uczestniczkę "Królowej przetrwania"! Ona w dżungli, a w domu maleńkie dziecko!

Sonda Kogo najbardziej byście chcieli zobaczyć w 3. sezonie "Królowej Przetrwania"? Sandra Kubicka Sylwia Bomba Riya Sokół Joanna Przetakiewicz Joanna Opozda Monika Jarosińska Sylwia Madeńska Maja Rutkowski Natalia Niemen Mama Ginekolog Maja Staśko Justyna Gradek