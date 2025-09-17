Nowa uczestniczka „Królowej przetrwania 3”? Była żona Michała Wiśniewskiego zdradza trop na Instagramie

Tajemnicze stories Dominiki Tajner

Na swoim Instagramie Dominika opublikowała relację, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów. Na zdjęciu widać egzotyczny krajobraz z majestatycznym słoniem, a opis nie pozostawia wątpliwości, że czeka ją wyjątkowe wyzwanie:

Gdzieś na innym końcu świata, po 37 godzinach podróży. Zaczynam nowe rozdanie. Jakiś czas mnie nie będzie z Wami, ale uwierzcie mi... warto czekać na mój powrót.

Choć nie padła nazwa programu, internauci szybko połączyli fakty – tajemnicza wyprawa, dżungla, długa podróż i obietnica, że „warto czekać”. Brzmi jak zapowiedź telewizyjnej przygody.

Idealna kandydatka na „Królową przetrwania”?

Dominika Tajner od lat jest obecna w świecie show-biznesu. Popularność zdobyła u boku Michała Wiśniewskiego, ale dziś konsekwentnie buduje własny wizerunek – jako trenerka, celebrytka i uczestniczka show. Widzowie pamiętają jej udział w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie pokazała, że potrafi walczyć i nie boi się nowych wyzwań. Jej historia życia, pełna wzlotów i trudnych momentów, doskonale wpisuje się w narrację „Królowej przetrwania”. To program, w którym liczy się charakter, determinacja i gotowość, by wytrzymać w ekstremalnych warunkach.

Rozenek-Majdan na czele ekipy

Dodatkowym smaczkiem nowej edycji jest osoba prowadzącej. Obecność Małgorzaty Rozenek-Majdan ma zagwarantować wysoki poziom emocji i jeszcze większe zainteresowanie widzów. Jeśli do tego grona dołączy Dominika Tajner, możemy spodziewać się naprawdę gorącej atmosfery. Sama zainteresowana nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, ale jej słowa „warto czekać” brzmią jak obietnica, że wkrótce zobaczymy ją w zupełnie nowej roli.

Trzecia edycja zapowiada się emocjonująco

Pierwsze uczestniczki – Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska – już wzbudziły ogromne emocje. Dodając do tego możliwy udział Dominiki Tajner, można być pewnym, że produkcja przygotowała dla widzów mieszankę wybuchową. Każda z bohaterek ma silną osobowość i barwną przeszłość, a takie zestawienie gwarantuje konflikty, sojusze i momenty, które będzie się długo wspominać.