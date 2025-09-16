Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi "Królową przetrwania"? W sieci wrze!

Małgorzata Rozenek-Majdan znów przyciąga uwagę mediów! Na swoim Instagramie pochwaliła się niedawno serią nagrań z egzotycznej Sri Lanki, które błyskawicznie wywołały spekulacje. Fani nie mają wątpliwości, wszystko wskazuje na to, że gwiazda może zostać nową prowadzącą programu "Królowa przetrwania".

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat buduje wizerunek pewnej siebie i aktywnej kobiety, która nie boi się wyzwań. Jej obecność w mediach społecznościowych zawsze budzi duże zainteresowanie, a każdy nowy post natychmiast poddawany jest analizie przez fanów i dziennikarzy. Tym razem jednak jej wyjazd na Sri Lankę wygląda na coś więcej niż zwykłe wakacje.

Małgorzata Rozenek-Majdan w nowym projekcie szaleje na Sri Lance

Na Instagramie gwiazdy pojawiły się nagrania, na których Małgorzata Rozenek-Majdan spaceruje po tropikalnych plażach. W komentarzach fani szybko zaczęli spekulować, że podróż może być związana z nowym projektem telewizyjnym, a nie jedynie prywatnym urlopem.

Pojawiają się głosy, że Rozenek-Majdan może przejąć prowadzenie kultowego programu "Królowa przetrwania", w którym uczestniczki mierzą się z ekstremalnymi warunkami i wyzwaniami w najdzikszych zakątkach świata. Produkcja od lat cieszy się popularnością, a jej nowa odsłona wymaga prowadzącej, która nie tylko przyciągnie widzów swoją charyzmą, ale też sprosta wymaganiom surowego reality show.

Małgorzata nie ujawniła jeszcze szczegółów, ale w mediach pojawiły się sugestie, że nagrania z egzotycznej wyspy są związane właśnie z tym projektem. Dodatkowym sygnałem może być fakt, że gwiazda w mediach od jakiegoś czasu zapowiada nowy projekt, który ma być czymś zupełnie innym od dotychczasowych produkcji, w których brała udział. Choć oficjalnie jeszcze nic nie zostało potwierdzone, połączenie tych faktów sugeruje, że mamy do czynienia z początkiem kolejnego rozdziału w karierze Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan - życiorys gwiazdy
