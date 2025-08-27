Staś Rozenek rozpoczął studia w Paryżu i zamieszkał w luksusowym akademiku przypominającym hotel – z salą kinową, maszynami do gier i telewizorem na całą ścianę.

Małgorzata Rozenek zadbała o każdy szczegół, własnoręcznie sprzątając pokój syna: zamiotła podłogę, zaścieliła łóżko i wymieniła worek w koszu na śmieci.

Polscy studenci mogą tylko pomarzyć o takich warunkach – Staś zaczyna swoje dorosłe życie w komfortowych wnętrzach i z pomocą perfekcyjnej mamy.

Choć Staś Rozenek dopiero rozpoczyna swoją paryską przygodę, jedno jest pewne – startuje w wyjątkowych warunkach. Mama dopilnowała, by wszystko było perfekcyjnie przygotowane, a luksusy akademika sprawią, że codzienność studencka nabierze zupełnie innego wymiaru. A polscy studenci? Mogą jedynie westchnąć z zazdrością, patrząc na to, jak wygląda życie 19-latka w sercu Francji.

Luksusowy akademik w Paryżu jak hotel. Tak mieszka syn gwiazdy TVN

Już sam akademik, do którego wprowadziła go mama, robi wrażenie. To nowoczesny budynek z ogromnymi przestrzeniami wspólnymi, które bardziej przypominają luksusowy hotel niż miejsce dla studentów. Wnętrza urządzono ze smakiem i rozmachem – w salonie stoi gigantyczny telewizor zajmujący niemal całą ścianę, a tuż obok czekają fotele w stylu lounge, w których można się wygodnie rozsiąść niczym w prywatnym kinie. Do dyspozycji lokatorów są też automaty z napojami i przekąskami, a wolny czas umilą maszyny do gier i piłkarzyki. Nic dziwnego, że Małgorzata Rozenek-Majdan, relacjonując przeprowadzkę, nie kryła zachwytu:

Świetne miejsce, duży, czysty i porządny akademik – zachwyca się Gosia na Instagramie.

Nowy etap w życiu syna Małgorzaty Rozenek-Majdan i Jacka Rozenka

Staś, który jeszcze niedawno studiował w Lyonie, spełnił swoje marzenie i dostał się na upragniony kierunek w stolicy Francji. Dla młodego Rozenka to ogromny krok w dorosłość, ale jego mama postanowiła dopilnować, by pierwsze dni w Paryżu były jak najbardziej komfortowe. I zrobiła to po swojemu – perfekcyjnie. Gwiazda TVN-u wzięła sprawy w swoje ręce: własnoręcznie zamiotła podłogę w pokoju syna, wymieniła worek w koszu na śmieci, a nawet starannie zaścieliła łóżko. Wszystko po to, by Staś zaczynał naukę w idealnie przygotowanym otoczeniu.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan nie ma lekko. Kolejny syn podjął ważną decyzję

Perfekcyjna Pani Domu w paryskim akademiku

Ten perfekcyjny gest nie zaskoczył fanów Rozenek-Majdan, którzy od lat znają jej pedantyczne podejście do porządku. W końcu to właśnie dzięki programowi „Perfekcyjna Pani Domu” zdobyła popularność i wizerunek kobiety, dla której czystość to priorytet. Tym razem swoje zasady przeniosła do paryskiego akademika, a jej syn – choć zapewne przywyknie do bardziej studenckiego trybu życia – startuje z naprawdę wysokiego pułapu.

Nie przegap: Czteroletni syn Małgorzaty Rozenek ma już opłacone studia. Henio zarabia od narodzin

Emocjonalny wpis Małgorzosi Rozenek-Majdan

Nie bez znaczenia jest też sama atmosfera tej przeprowadzki. Małgorzata w mediach społecznościowych podzieliła się emocjonalnym wpisem, w którym podkreśliła, jak ważne jest dla niej spełnianie marzeń dziecka:

Kiedy Twoje dziecko dostaje się do wymarzonej szkoły, wiesz, że właśnie spełnia pierwszy z wielkich planów, o których kiedyś tylko myślało

– pisała. Nie brakowało też dumy i wzruszenia, które trudno było ukryć, kiedy 19-latek po raz pierwszy przekraczał próg swojego nowego lokum.

Studenci w Polsce mogą tylko pomarzyć

Kontrast między warunkami, jakie ma do dyspozycji Staś, a realiami większości polskich studentów, jest uderzający. Podczas gdy w Polsce młodzi ludzie często muszą zmagać się z wieloosobowymi pokojami, starym wyposażeniem i ograniczonym budżetem, Rozenek może korzystać z wygód, które bardziej przypominają luksusowe apartamenty. Zamiast kuchni dzielonej przez kilkunastu lokatorów – aneks kuchenny w pokoju i nowoczesne strefy wspólne; zamiast starego telewizora – sprzęt rodem z sali kinowej.