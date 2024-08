Małgorzata Rozenek-Majdan wysłała syna do prestiżowej uczelni. A co z opłatami? Już wszystko jasne

Małgorzata Rozenek ma 46 lat i właśnie pożegnała jednego z synów, który pojechał na studia. Ale nie w którejś z polskich uczelni. Stanisław, najstarsze dziecko gwiazdy telewizji i aktora Jacka Rozenka, będzie się kształcił we Francji. 18-latek już spakował swoje rzeczy, a mama i jej mąż odwieźli go do szkoły. Dla Rozenek to było bardzo trudne przeżycie. Ale nic dziwnego! Od tego momentu jej syn zaczyna przygodę z dorosłym życiem.

Rozenek na swoim instagramowym profilu pisała: "Zaraz wypuścimy go z gniazda". Wkrótce państwo Majdan wyruszyli do Lyonu, gdzie będzie uczył się Stanisław. Gwiazda telewizji w sieci zamieściła relację ze zwiedzania terenu uniwersytetu. Dumna mama chętnie nagrywała nie tylko uroczą okolicę, ale też wyrośniętego syna.

Rozenek najpierw pożegnała średniego syna, później najstarszego

Nieco wcześniej Rozenek pożegnała średniego z chłopców - Tadeusza. "Poleciał nasz Tadzio malutki sam, samiutki daleko za morze. Bez mamy nieboże zdobywać świat na poważnie, poleciał nasz Tadzio odważnie. Rodzina tęsknić za nim będzie aż Tadzio do nas szczęśliwie przybędzie. Co te emocje robią z człowieka. Rymy częstochowskie" - pisała Rozenek w lipcu. Tadzio poleciał do USA na obóz.

Chłopiec wróci z niego, zanim zacznie się nauka w polskich szkołach. Być może jego starszy brat też będzie przyjeżdżał w odwiedziny do mamy, jednak we Francji jest zdany na siebie.

Gdzie będzie studiował syn Rozenek?

Stanisław Rozenek będzie się kształcił w Lyonie, na jednym z francuskich uniwersytetów - Universite Lumiere Lyon 2. - Mój syn aplikował do kilku uczelni: od takiego jego marzenia, czyli uczelni artystycznej, po bardziej przyziemne kierunki. Myślę, że jednak pójdzie w kierunku mody, marketingu, dóbr luksusowych na takiej bardzo prestiżowej francuskiej uczelni, ale może też ten kierunek, o którym ja mu mówiłam - o naukach politycznych - bo ma do tego ogromny talent. Zobaczymy, gdzie te aplikacje zostaną przyjęte - opowiadała gwiazda telewizji jakiś czas temu.

Czemu Francja? Stanisław ma za sobą lata nauki w prywatnej, francuskiej szkole w Warszawie. - Oni mają zupełnie inny system niż ten w polskiej szkole. Oni mają bardzo dużo przedmiotów, które zdają, więc jego matury zaczęły się w połowie maja, a potrwają do 19 czerwca. Tych egzaminów jest dużo, bo są egzaminy pisemne, są egzaminy ustne, są egzaminy z przedmiotów francuskich i są też te z polskiej szkoły, bo on łączy dwa tryby, więc tego jest sporo — tłumaczyła Rozenek w rozmowie z "Super Expressem".

Syn Rozenek wyjechał na studia do Francji. Ile to kosztuje?

Wbrew pozorom największe wydatki, które poniesie Rozenek, będą związane nie z samą nauką, a z przeprowadzką syna i jego nowym miejscem zamieszkania. Utrzymanie się we Francji raczej nie będzie tanie. Na stronie uczelni podany jest przykładowy budżet, który określono na 850 euro miesięcznie (mniej niż 4000 zł). Ta kwota ma wystarczyć na wynajem, media, ubezpieczenia, bilety komunikacji miejskiej, zakupy. Niestety, dane mogą nie być już adekwatne do rzeczywistości, bo budżet pochodzi z 2020 r.

Sama nauka jest niemal darmowa, szczególnie dla uczniów zagranicznych. Dla nich roczne czesne kosztuje tylko około 800 zł na pierwszym poziomie nauki. Gdy studenci chcą zdobyć tytuł magistra, muszą zapłacić około 1100 zł za rok. Mniej więcej dwa razy tyle trzeba zapłacić za naukę w języku angielskim, a nie francuskim. Dla porównania koszt dla lokalnych uczniów to ponad 4200 zł.

