Polacy chcą debaty prezydenckiej. Ten sondaż nie pozostawia żadnych wątpliwości

Do kiedy trwa kadencja prezydenta Dudy? Odpowiedź nie jest oczywista

Co nas czeka?

Tłum kandydatów do pałacu

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już 11 kandydatów na prezydenta. Ponad sto tysięcy podpisów złożyło jeszcze sześć osób. Trwa weryfikowanie z listami ich poparcia. Łącznie więc do prezydenckiego boju może stanąć aż 17 osób. Takiego tłoku nie było jeszcze w historii III RP. Polacy chcą żeby kandydaci zmierzyli się w debacie. Zdaniem prof. Olgierda Annusewicza właśnie z racji dużej liczby kandydatów może to nie być pasjonujące wydarzenie. - Zakładając, że debata potrwa potrwa półtorej godziny kandydaci będą mieli koło 4 minut dla siebie. Nie da się w tym czasie powiedzieć niczego sensownego. A my widzowie nie będziemy w stanie się na tym skoncentrować – komentuje politolog.

Szóstka czeka na decyzję PKW

Oto lista osób, które są już oficjalnymi kandydatami na urząd Prezydenta RP i zmierzą się w pierwszej turze wyborów 18 maja.

Artur Bartoszewicz (51 l.) Magdalena Agnieszka Biejat (43 l.) Grzegorz Michał Braun (58 l.) Szymon Franciszek Hołownia (49 l.) Marek Jakubiak (66 l.) Sławomir Jerzy Mentzen (39 l.) Karol Tadeusz Nawrocki (42 l.) Joanna Senyszyn (76 l.) Rafał Kazimierz Trzaskowski (53 l.) Marek Marian Woch (47 l.) Adrian Tadeusz Zandberg (46 l.)

Kolejnych sześć osób, które złożyły wymagane sto tysięcy podpisów i czekają na decyzję PKW:

Dawid Bohdan Jackiewicz (52 l.)

Wiesław Lewicki (68 l.)

Maciej Maciak (55 l.)

Krzysztof Jakub Stanowski (43 l.)

Romuald Tadeusz Starosielec (66 l.)

Paweł Jan Tanajno (50 l.)

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.03-01.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków.

