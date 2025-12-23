Joanna Kołaczkowska odeszła przedwcześnie. Miała 59 lat

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła światem polskiego kabaretu. Uwielbiana artystka, związana od ponad dwóch dekad z grupą Hrabi, odeszła po walce z glejakem w wieku 59 lat. Dla członków kabaretu była nie tylko koleżanką z pracy, ale przede wszystkim przyjaciółką.

W 2002 roku Joanna Kołaczkowska razem z kolegą z kabaretu Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do niech Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer. W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kołaczkowska, która od ponad 20 lat zachwycała widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru.

Joanna Kołaczkowska kojarzona jest z ciepłem, inteligentnym humorem i niezwykłą wrażliwością sceniczną, a bardzo ważną częścią jej artystycznej drogi stanowiła właśnie przyjaźń z kolegami z kabaretu Hrabi. Ich relacje nie kończyły się po zejściu ze sceny. Dariusz Kamys był również szwagrem Aśki.

Zobacz również: Siostra Joanny Kołaczkowskiej wspomina jej ostatnie chwile. "Nie było smutku, płaczu ani rozpaczy"

Kabaret Hrabi nagrał utwór dla Joanny Kołaczkowskiej. "Daj znać, że już wystarczy łez"

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie niezwykle trudne dla rodziny i przyjaciół Joanny Kołaczkowskiej. W takie dni szczególnie odczuwa się śmierć bliskich. Na chwilę przed Wigilią kabaret Hrabi opublikował na swoim Facebooku piosenkę, która jest swoistym hołdem dla Joanny. W utworze "Pierwsza zima" jej przyjaciele śpiewają o ogromnej stracie i żałobie po odejściu Kołaczkowskiej. Na nagraniu słychać również Artura Andrusa, który od lat przyjaźnił się ze zmarłą.

Słuchając tekstu piosenki, trudno powstrzymać łzy. Chmury tu teraz szarobure i świat nie pachnie jeszcze psem, myśląc o tobie, patrzę w górę dlaczego, czy ja wiem, chmury na wiosnę były gładsze pytanie jedno tylko mam kiedy za tobą w górę patrzę jak ci tam bo może trzeba mieć nadzieję i wyobrazić sobie może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej i że tam latasz samolotem, bo tutaj nie latałaś wcale uganiasz się za śmiesznym kotem i masz tam recitale że tam bardziej pachnie bez i że tam bardziej lżej na duszy i że się znalazł siwy pies który się tutaj zawieruszył... A tutaj się przegląda zdjęcia i właśnie przyszła pierwsza zima i sięga się po "Małego Księcia" bo tam się twoje zdjęcie trzyma i się o tobie mówi stale tak jakbyś nie zginęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale Wesołych Świąt A jeśli tam się dobrze bawisz daj znać, że już wystarczy łez potrąć pianistę w jakiś klawisz umówmy się, że w Des

Zobacz również: Grób Joanny Kołaczkowskiej utonął w zniczach! Jej szwagier nie mógł milczeć. Nie dało się przejść

Sonda Tęsknisz za Joanną Kołaczkowską? Bardzo! Bez niej jest mi smutno Nie, ale czasem przypominam sobie jej skecze Nie znam