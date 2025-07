"Została po Tobie bolesna pustka". Przejmujące słowa Dariusza Kamysa po pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska od lat rozśmieszała Polaków. W 2002 roku roku razem z kolegą z kabarety Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołączyli do nich Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer. W tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kołaczkowska.

Pod koniec kwietnia kabaret Hrabi zawiesił działalność. Powodem była choroba nowotworowa artystki. Gwieździe kabaretu kibicowała cała Polska. Niestety, w nocy z 16 na 17 lipca członkowie Kabaretu Hrabi przekazali przykre wiadomości o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Odejście artystki było szczególnie bolesne dla Dariusza Kamysa. Niezwykle bliska relacja łączyła ich bowiem nie tylko na scenie. Kamys jest bowiem mężem siostry Joanny, Agnieszki.

Przyjaciele z kabaretu przed laty zawarli pakt, w którym obiecali sobie, że po śmierci jednego z członków Hrabi, reszta opiekuje się jego bliskimi.

Mamy to wszystko obmyślone, czy mamy prawo zostawić nazwę, jak będziemy funkcjonować we trójkę, jak odejdzie jedna osoba. [...] Jak zostanie wdowa/wdowiec i dzieci, to opiekujemy się nimi przez jakiś czas finansowo, przez rok - wyznała artystka w rozmowie z Szymonem Majewskim.