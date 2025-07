"Asia przyśniła mi się tej nocy i pożegnała się ze mną". A Magdzie Mołek poleciały łzy!

Magda Mołek zaprosiła do swojego programu na Youtube "W moim stylu" Filipa Cembalę. Aktor, wokalista i autor tekstów był blisko związany ze środowiskiem Joasi Kołaczkowskiej. Czasem przygotowywali razem skecze, które do dziś są aktualne i lubiane. Nic dziwnego, że w pewnym momencie rozmowy artysta Asię przywołał. I wtedy się zaczęło!

Poruszające wspomnienie Joanny Kołaczkowskiej

Filip Cembala jest propagatorem nurtu, który nazwał "lowizm". Pod tym hasłem odbyło się jego spotkanie z Magdą Mołek. "Lowizm" jest sposobem na życie, który polega na życzliwości, uważności, sympatii i dobrym słowie. Jest dokładnym przeciwieństwem wszechobecnego hejtu. Artysta postanowił uśmiechem, ciepłym słowem zwalczać zło, szczególnie internetowe.

Joanna Kołaczkowska swoją postawą życiową doskonale wpisywała się w ten nurt. Na co dzień była bardzo skromna, cichutka, życzliwa i miła dla każdego. I choć była wielką gwiazdą zupełnie nie przyjmowała tego do wiadomość. Taką twarz pokazała w swoim ostatnim wywiadzie z Marzeną Rogalską, taką zapamiętał ją Filip Cembala. Artysta bardzo żałuje, że nie zdążył pożegnać się z Asią. Ale okazuje się, że ona pożegnała się z nim. We śnie.

Magda Mołek zapłakała na wizji!

Fragment wywiadu, w którym Cembala wspomina pożegnanie Asi z nim we śnie, kosztował oboje rozmówców mnóstwo emocji. Jak wyznał artysta, jemu udało się zdusić w sobie łzy. Magda Mołek, która do tej pory wytrzymywała dramatyczne zwierzenia gwiazd z empatią, ale i "kamienną twarzą", po prostu popłakała się. Wyznała przy tej okazji, jak udawało jej się wcześniej "dusić płacz w zarodku".

Asia przyśniła mi się tej nocy i pożegnała się ze mną. I to jest coś, czego nie umiem ubrać w słowa, bo każde jest za ciasne. Powiedziała te słowa, które bardzo chciałbym wierzyć, że myślała i czuła. Ja zdusiłem Umiałam to w telewizji, ale już nie umiem. Mieliśmy z Mellerem taką zasadę, że nie płaczemy razem. Kiedyś to umiałam, teraz już nie wychodzi. Myślę, że wtedy miałam przyblokowane kanaliki łzowe. Stresem.

Kim jest Filip Cembala?

Filip Cembala to polski aktor i wokalista z wykształcenia, który poza sceną teatralną daje się poznać jako twórca cyfrowy i autor tekstów. Zawodowo jest m.in. związany z Teatrem Polskim w Szczecinie od 2011 r. - tam zagrał m.in. BJ‑a w "Balu manekinów", Dimę w "Curikowie", Mustafę w "Kogucie w rosole" i Kota (Konstantego Harbuza‑Butruka) w "Zamku z piasku". Brał też udział w wielu produkcjach musicalowych w innych teatrach: wcielał się w Tony’ego Manero w "Gorączce sobotniej nocy" w Gdyni, Che w "Evicie" w Poznaniu, Angela w „Rencie” w Operze na Zamku w Szczecinie, Benny’ego w "In the Heights" w Koszalinie oraz Lonny’ego w spektaklu "Rock of Ages". W mediach i na platformach społecznościowych Cembala znany jest z otwartości oraz promowania minimalizmu i uważności. Był blisko związany z Joanną Kołaczkowską - ich relacja zaowocowała wspólnymi skeczami i projektami, które przyciągają tysiące fanów.

