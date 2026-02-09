Szok i łzy po śmierci Linde-Lubaszenki. Wielka gwiazda dodała poruszający wpis

Śmierć Edwarda Linde-Lubaszenki wstrząsnęła polskim show-biznesem. Wybitny aktor filmowy i teatralny, ikona kilku pokoleń widzów, zmarł w wieku 86 lat. Informację o jego odejściu przekazał w mediach społecznościowych syn artysty, Olaf Lubaszenko, publikując krótki, ale niezwykle przejmujący wpis: "Żegnaj, Tato". Te dwa słowa wystarczyły, by w sieci rozpętała się lawina emocji.

Szok i łzy po śmierci Linde-Lubaszenki. Poruszające słowa znanej gwiazdy obiegły internet

Pod informacją o śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki niemal natychmiast pojawiły się setki komentarzy i kondolencji. Aktorzy, dziennikarze i celebryci dzielili się wspomnieniami, podkreślając ogromny wpływ, jaki artysta wywarł na polską kulturę i kolejne pokolenia twórców. Wśród osób, które publicznie pożegnały aktora, znaleźli się m.in. Ada Fijał, Monika Olejnik, Borys Szyc, Marcin Rogacewicz, Basia Kurdej-Szatan, Dorota Williams, Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior, Ewa Gawryluk oraz Jowita Budnik.

Szczególne poruszenie wywołał jednak wpis Ady Fijał. Aktorka zdecydowała się opublikować osobiste wspomnienie, które odsłoniło mniej znane oblicze Edwarda Linde-Lubaszenki - jako pedagoga i mentora. Na swoim InstaStories napisała o niezwykłej lekcji aktorskiej odwagi, którą zapamiętała na całe życie.

Nigdy nie zapomnę, jak w ramach uczenia nas aktorskiej odwagi profesor Edward zabrał nas do kawiarni i dał nam zadanie wyproszenia stamtąd gości. Na koniec wręczył każdemu wyproszonemu różę - wyznała Fijał.

Trzeba przyznać, że jej słowa to jedne z najbardziej poruszających hołdów, jakie pojawiły się po śmierci aktora.

