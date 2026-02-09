Skolim robi masę - je fast food i kiełbasę! Jeden posiłek to mało dla takiego byka

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-09 5:09

Skolim, czyli Konrad Skolimowski (29 l.), wyrósł na jedną z największych gwiazd disco polo młodego pokolenia. Dużo pracuje, dużo zarabia i żyje w biegu. Mały wgląd w tempo jego życia mieli ostatnio paparazzi - najpierw złapał kilka przekąsek i kiełbasę na prezentacji ramówki "Polsatu", ale to nie wystarczyło. Pognał, łamiąc przepisy, do sieciówki, gdzie zamówił dodatkową wałówkę na wynos.

Super Express Google News

Skolim zajada się kiełbasą i innymi frykasami

Skolim, jako juror talent-show "Disco Star" oczywiście lansował się na ściance Polsatu podczas prezentacji wiosennej ramówki. Po oficjalnej części złapał w garść kiełbasę, której nie wypuszczał nawet w trakcie rozmowy. Zdążył też chwycić małą przekąskę i pospieszył do auta. Jego różowe BMW raczej trudno przeoczyć... Popędził, po drodze łamiąc przepisy, omijając korek pasem do skrętu i ładując się na siłę, wymuszając pierwszeństwo, zjechał na pas do skrętu w prawo. Gdzie się tak spieszył? Do okienka w McDonald's!

Choć Skolim podjadł obficie na imprezie stacji, nadal było mu mało i musiał "dopchnąć" fast foodem. Cóż - wokalista dużo ćwiczy i buduje mięśnie, więc może potrzebował w tym celu więcej kalorii?

Zobacz również: Skolim przeszedł spektakularną metamorfozę. Nie przypomina siebie sprzed lat

Na czym najwięcej zarabia Skolim?

Skolim, oprócz muzykowania i jurorowania, zajmuje się też aktorstwem - np. w "Na Wspólnej" czy w "Barwach szczęścia", sprzedaje perfumy, a nawet został właścicielem... stacji benzynowej.

Niedawno zapytany przez dziennikarkę Plejady wyznał, na czym obecnie "kosi" największe pieniądze:

- Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit!

Warto dodać, że artysta gra kilkadziesiąt koncertów miesięcznie, czasem nawet po 5 dziennie! Przemieszcza się helikopterem, żeby ze wszystkim się wyrobić. Nic więc dziwnego, że wykorzystuje każdą okazję, by złapać dodatkową energię z posiłku.

Zobacz również: Tak wyglądają kulisy pracy Skolima. Helikopter, 5 koncertów dziennie i ogromna logistyka. "Chłop nie może być jak troki od kalesonów"

Skolim o agresji na koncertach. Musiał interweniować
SKOLIM robi masę, ja fast food i kiełbasę
Galeria zdjęć 50
Sonda
Czy lubisz muzykę disco polo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Skolim
POLSAT