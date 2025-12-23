Dominika Serowska: "Nie kupujemy choinki, bo Romeo zjadałby igły"!

2025-12-23 4:11

Marcin Hakiel i Dominika Serowska na każdym kroku drżą o rocznego Romeo. Tak bardzo obawiają się o zdrowie chłopca, że... zrezygnowali z żywej choinki. Dominika obawia się, że mały mógłby ją na siebie zrzucić, albo zajadać się opadającymi na ziemię igłami.

Dominika Serowska nie gotuje bo "ma inne talenty"

- Ja nie go­tu­ję! Na szczę­ście mam in­ne ta­len­ty. Wszyst­kie ku­li­nar­ne aspek­ty zo­sta­wiam mo­jej ma­mie, ona bar­dzo lu­bi dla nas go­to­wać, a my lu­bimy się go­ścić - powiedziała niedawno Dominika Serowska w rozmowie z portalem Plotek.pl. To jednak nie wszystko! W rozmowie z "Super Expressem" partnerka Marcina Hakiela opowiedziała o innych, nietypowych planach związanych ze świętami.

Zobacz również: Narzeczona Marcina Hakiela nie gotuje w święta. "Nie, no błagam!" - rzuciła Dominika Serowska

- Nie kupujemy w tym roku choinki ze względu młodego. Z takiej choinki się sypie, więc zjadałby igły, zrzucił ją całą na siebie. Zamówiliśmy sztuczną, ubraną już choinkę w internecie, żeby postawić ją gdzieś wyżej

- zdradziła nam Dominika Serowska.

- Chciałabym, żeby mój synek z każdymi świętami kojarzył fajną atmosferę, zapachy, pyszne smaki i czas z najbliższym

- dodała. Nasiąkanie świąteczną atmosferą rodzina Marcina Hakiela zaczęła już kilka dni wcześniej. Paparazzi przyłapali rodziców z małym Romeo gdy w jednym z centrów handlowych oglądali ozdoby świąteczne i bombki. "Przymierzali" też małego synka do świątecznej pościeli. Następnie razem udali się po słoiczki dla Romeo i kosmetyki dla Dominiki. Rodzina na medal!

Zobacz również: Dominika Serowska kpi z "wesela ze schabowym". Ukochana Hakiela wbija szpilę Cichopek?!

Kim jest Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela?

Marcina Hakiela nikomu nie trzeba przedstawiać - wieloletni gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" i były mąż Katarzyny Cichopek w mediach funkcjonuje od 2005 roku, czyli od 20 lat!

Dominika Serowska natomiast, można by rzec, jest jedną z najnowszych gwiazd na gwiazdoskłonie polskiego show-biznesu. Wparowała na salony szturmem i zyskała dużo sympatii i fanów za sprawą swojego dystansu, szczerości (czasem brutalnej) i poczucia humoru. Mama rocznego Romeo skończyła studia - a konkretniej - turystykę i rekreację. Czym jednak zajmuje się zawodowo? Niedawno opowiedziała o swojej drodze zawodowej w podcaście "Call Me Mommy".

- Jeżeli chodzi o mnie, to pracowałam w mediach — TVN, później pracowałam przez chwilę w marketingu, ale bardzo krótko i potem miałam taką możliwość i szczęście, że mogłam sobie pozwolić na przerwę. Powiedziałam sobie: "Na razie nigdzie nie idę, ciągle gdzieś przeskakuje z kwiatka na kwiatek, a teraz chce usiąść i pomyśleć co takiego chcę robić". W tej przerwie poznałam Marcina

- opowiedziała. Teraz jest już pełnoprawną celebrytką i w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie!

