Mariah Carey jest mamą 15-letnich bliźniąt, które wychowuje samotnie. Monroe i Moroccan to owoce związku gwiazdy z aktorem Nickiem Cannonem, który doczekał się aż 12 dzieci z 6 różnymi kobietami! Carey, która rozwiodła się z mężem w 2016 r., od lat łączy wychowywanie pociech z karierą zawodową, co oczywiście jest mocno ułatwione, gdy posiada się fortunę.

Piosenkarka, mimo upływającego czasu, wciąż liczy się w branży muzycznej, choć wydaje się, że coraz częściej odcina kupony od dawnej ogromnej sławy. A jednak, gdy Carey gdzieś się pojawi, wciąż budzi wielkie emocje. Tak było, gdy 6 lutego wystąpiła podczas gali otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Amerykańska diwa pojawiła się na stadionie San Siro w białej sukni z błyszczącymi elementami, która przyciągała uwagę nawet bardziej niż sama muzyczna część show.

A jak mama nastolatków prezentuje się poza sceną?

Mariah Carey błyszczała na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Ale...

Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z imprezy, by stwierdzić, że piosenkarka wyglądała jak bogini z Hollywood, choć, jak przystało na Carey, z odrobiną kiczu. 56-latka postawiła na jasną kreacji z połyskującymi detalami i subtelny makijaż, który podkreślał jej gładką twarz.

Mariah, znana z miłości do efektownych stylizacji, wyszła na scenę niczym królowa śniegu. Była ubrana w elegancką białą suknię z mnóstwem błyszczących elementów. To dzieło włoskiego projektanta Fausto Puglisiego.

Droga Mariah, zaprojektowałam dla Ciebie tę sukienkę na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Ta chwila na zawsze pozostanie w moim sercu. Wyglądasz idealnie. Kocham Cię - napisał Włoch na swoim profilu na Instagramie.

Niestety, występ Carey spotkał się z falą krytyki. W mediach społecznościowych internauci nie szczędzili gorzkich komentarzy, zarzucając gwieździe, że, gdy zaśpiewała "Volare", "zniszczyła klasyk włoskiej muzyki". W sieci pojawiły się także nagrania, na których widać, że Carey korzystała z promptera z fonetycznym zapisem tekstu, bo nie znała włoskich słów piosenki. To jednak nic dziwnego, gwiazda nie umie mówić po włosku.

Mariah Carey na co dzień? Mama nastolatków, ale na obcasach i w cekinach

Carey na imprezie zrobiła wszystko, by wyglądać jak milion dolarów. 56-letnia piosenkarka wystąpiła w kreacji, która idealnie pasowała do jej stylu scenicznego oraz... codziennego. Tak, tak, Carey, choć prywatnie jest mamą nastolatków, nigdzie nie pojawia się bez makijażu czy ubrana w zwykłe dżinsy i top. Nie dla niej sportowe wdzianka, chyba że ozdobione cekinami i połączone z fikuśnymi dodatkami.

Na instagramowym profilu gwiazdy nie znajdziemy zdjęć czy nagrań, na których nie byłaby umalowana, ufryzowana i doskonale (choć w nieco kiczowatym stylu) ubrana. O ten element własnego wizerunku Mariah dba jak mało kto! Zobaczcie sami.

