56-letnia Mariah Carey na otwarciu igrzysk wyglądała jak milion dolarów. A na co dzień? Jest mamą nastolatków i... też błyszczy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-07 12:53

Mariah Carey była jedną z gwiazd, które błyszczały podczas uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Zmagania sportowców z całego świata właśnie ruszyły we Włoszech. Diwa na scenie zaśpiewała po włosku, co wywołało prawdziwą sensację, ale nie obyło się bez nieprzychylnych komentarzy. Jej stylizacja również nie pozostawiła fanów obojętnymi. Carey dosłownie oślepiała! A jak ta mama nastolatków wygląda na co dzień? Zdziwicie się.

Mariah Carey jest mamą 15-letnich bliźniąt, które wychowuje samotnie. Monroe i Moroccan to owoce związku gwiazdy z aktorem Nickiem Cannonem, który doczekał się aż 12 dzieci z 6 różnymi kobietami! Carey, która rozwiodła się z mężem w 2016 r., od lat łączy wychowywanie pociech z karierą zawodową, co oczywiście jest mocno ułatwione, gdy posiada się fortunę.

Piosenkarka, mimo upływającego czasu, wciąż liczy się w branży muzycznej, choć wydaje się, że coraz częściej odcina kupony od dawnej ogromnej sławy. A jednak, gdy Carey gdzieś się pojawi, wciąż budzi wielkie emocje. Tak było, gdy 6 lutego wystąpiła podczas gali otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Amerykańska diwa pojawiła się na stadionie San Siro w białej sukni z błyszczącymi elementami, która przyciągała uwagę nawet bardziej niż sama muzyczna część show.

A jak mama nastolatków prezentuje się poza sceną?

Mariah Carey błyszczała na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Ale...

Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z imprezy, by stwierdzić, że piosenkarka wyglądała jak bogini z Hollywood, choć, jak przystało na Carey, z odrobiną kiczu. 56-latka postawiła na jasną kreacji z połyskującymi detalami i subtelny makijaż, który podkreślał jej gładką twarz.

Mariah, znana z miłości do efektownych stylizacji, wyszła na scenę niczym królowa śniegu. Była ubrana w elegancką białą suknię z mnóstwem błyszczących elementów. To dzieło włoskiego projektanta Fausto Puglisiego. 

Droga Mariah, zaprojektowałam dla Ciebie tę sukienkę na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Ta chwila na zawsze pozostanie w moim sercu. Wyglądasz idealnie. Kocham Cię - napisał Włoch na swoim profilu na Instagramie.

Niestety, występ Carey spotkał się z falą krytyki. W mediach społecznościowych internauci nie szczędzili gorzkich komentarzy, zarzucając gwieździe, że, gdy zaśpiewała "Volare", "zniszczyła klasyk włoskiej muzyki". W sieci pojawiły się także nagrania, na których widać, że Carey korzystała z promptera z fonetycznym zapisem tekstu, bo nie znała włoskich słów piosenki. To jednak nic dziwnego, gwiazda nie umie mówić po włosku.

Mariah Carey na co dzień? Mama nastolatków, ale na obcasach i w cekinach

Carey na imprezie zrobiła wszystko, by wyglądać jak milion dolarów. 56-letnia piosenkarka wystąpiła w kreacji, która idealnie pasowała do jej stylu scenicznego oraz... codziennego. Tak, tak, Carey, choć prywatnie jest mamą nastolatków, nigdzie nie pojawia się bez makijażu czy ubrana w zwykłe dżinsy i top. Nie dla niej sportowe wdzianka, chyba że ozdobione cekinami i połączone z fikuśnymi dodatkami.

Na instagramowym profilu gwiazdy nie znajdziemy zdjęć czy nagrań, na których nie byłaby umalowana, ufryzowana i doskonale (choć w nieco kiczowatym stylu) ubrana. O ten element własnego wizerunku Mariah dba jak mało kto! Zobaczcie sami.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
MARIAH CAREY
CZERWONY DYWAN