Dorota Wolff o ostro o strojach Polaków na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Stylistka nie owijała w bawełnę!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-07 9:11

Dorota Wolff, która od wielu lat zajmuje się modą i działa jako stylistka, oceniła polskie oraz zagraniczne stroje sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich. Te właśnie ruszyły! Wolff nie gryzła się w język. Co poszło nie tak? I reprezentanci jakich państw mają zdecydowanie ciekawsze sportowe stylizacje? Zobaczcie zdjęcia!

Super Express Google News

Dorota Wolff (wcześniej Wróblewska) od wielu lat pracuje jako stylistka. Nic więc dziwnego, że kiedy zobaczyła stroje sportowców biorących udział w XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywających się w Mediolanie, nie mogła milczeć. Niestety, zestawy prezentowane przez Polaków jej nie zachwyciły.

Za projektami stoi marka Adidas. Ubiory są biało-czerwone (rubinowe) i nawiązują, podobnie jak stroje noszone przez reprezentantów innych państw, do kolorów narodowych. Oczywiście nie w tym tkwi problem. Ten pojawia się np. w napisach. Na strojach widnieje słowo "Polska", które będzie niezrozumiałe dla wielu odbiorów. Co jeszcze poszło nie tak?

Zobacz także: PKOl i Adidas zaprezentowali kolekcję olimpijską na XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026

Stroje polskich olimpijczyków. Nie jest dobrze

Kto zaprojektował stroje dla Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026? I dlaczego znów bez efektu "wow"? Tylko proszę do mnie nie strzelać! - zaczęła stylistka swój wpis w mediach społecznościowych.

I wytłumaczyła:

To moment, w którym sport spotyka się z modą, a reprezentacje narodowe stają się chodzącymi manifestami tożsamości państw. Oficjalne stroje olimpijskie od lat są dla marek i krajów strategicznym narzędziem komunikacji: łączą symbolikę narodową, dziedzictwo kulturowe i nowoczesne technologie. I właśnie dlatego tak bardzo boli przypadek Polski. Bo zamiast efektu "wow" znów jest poprawnie. Zamiast odwagi zachowawczo. Zamiast wyrazistej idei estetyczna neutralność, która nie opowiada żadnej historii. Brakuje polotu, pomysłu i ambicji, by poprzez strój powiedzieć światu coś więcej niż tylko: jesteśmy tu.

Wolff podkreśliła, że strój sportowców biorących udział w zmaganiach olimpijskich to nie jest po prostu uniform, a raczej wizytówka kraju i mocny komunikat wysyłany w świat. Ubiór powinien budować dumę narodową, ale także rozpoznawalność: 

Tymczasem Polska po raz kolejny rezygnuje z tej szansy. Nie chodzi o modową ekstrawagancję ani wizualny hałas. Chodzi o spójną ideę, o projekt oparty na myśli strategicznej, na świadomym wyborze narracji: kim jesteśmy jako kraj dziś, jakie wartości reprezentujemy, jak chcemy być zapamiętani. Bez tego nawet najlepiej skrojony strój pozostaje jedynie poprawnym kostiumem, a nie nośnikiem znaczeń. Stroje zostały zaprojektowane przez Adidasa.

Na koniec stylistka życzyła sportowcom powodzenia. Pokazała też, dla porównania, stylizacje olimpijczyków z innych państw.

Zobacz także: Polacy zaszaleli na ceremonii otwarcia w Mediolanie. Wielka radość Biało-czerwonych!

Trzy sportowe zestawy

Ubrania przygotowane przez markę Adidas są głównie białe lub czerwone, ale w kolekcji znajdziemy również ciemne, szare koszulki z czerwonym napisem Polska czy jaśniejsze czapeczki w szarym odcieniu. 

Sportowcy otrzymali trzy rodzaje stylizacji - na otwarcie igrzysk i na zamknięcie imprezy, na dekoracje medalowe oraz na zawody. Niektóre elementy garderoby mają na sobie wzór godła - to właśnie w nich Polacy mają odbierać medale.

Zobacz także: Gigantyczna kasa dla Snoop Dogga za igrzyska. On naprawdę w to zagrał

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy nie zawiodły! Tak się wystroiły na imprezę ramówkową Polsatu

Dla Igi Świątek uczy się polskiego. Dzięki niej poznała miłość. Tajwanka wspiera polską tenisistkę na igrzyskach w Paryżu
Polsat, ramówka, wiosna 2026
Galeria zdjęć 96
Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 15
W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
STYLIZACJE GWIAZD
STYLIZACJE
DOROTA WRÓBLEWSKA