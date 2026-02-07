Dorota Wolff o ostro o strojach Polaków na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Stylistka nie owijała w bawełnę!

Dorota Wolff (wcześniej Wróblewska) od wielu lat pracuje jako stylistka. Nic więc dziwnego, że kiedy zobaczyła stroje sportowców biorących udział w XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywających się w Mediolanie, nie mogła milczeć. Niestety, zestawy prezentowane przez Polaków jej nie zachwyciły.

Za projektami stoi marka Adidas. Ubiory są biało-czerwone (rubinowe) i nawiązują, podobnie jak stroje noszone przez reprezentantów innych państw, do kolorów narodowych. Oczywiście nie w tym tkwi problem. Ten pojawia się np. w napisach. Na strojach widnieje słowo "Polska", które będzie niezrozumiałe dla wielu odbiorów. Co jeszcze poszło nie tak?

Stroje polskich olimpijczyków. Nie jest dobrze

Kto zaprojektował stroje dla Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026? I dlaczego znów bez efektu "wow"? Tylko proszę do mnie nie strzelać! - zaczęła stylistka swój wpis w mediach społecznościowych.

I wytłumaczyła:

To moment, w którym sport spotyka się z modą, a reprezentacje narodowe stają się chodzącymi manifestami tożsamości państw. Oficjalne stroje olimpijskie od lat są dla marek i krajów strategicznym narzędziem komunikacji: łączą symbolikę narodową, dziedzictwo kulturowe i nowoczesne technologie. I właśnie dlatego tak bardzo boli przypadek Polski. Bo zamiast efektu "wow" znów jest poprawnie. Zamiast odwagi zachowawczo. Zamiast wyrazistej idei estetyczna neutralność, która nie opowiada żadnej historii. Brakuje polotu, pomysłu i ambicji, by poprzez strój powiedzieć światu coś więcej niż tylko: jesteśmy tu.

Wolff podkreśliła, że strój sportowców biorących udział w zmaganiach olimpijskich to nie jest po prostu uniform, a raczej wizytówka kraju i mocny komunikat wysyłany w świat. Ubiór powinien budować dumę narodową, ale także rozpoznawalność:

Tymczasem Polska po raz kolejny rezygnuje z tej szansy. Nie chodzi o modową ekstrawagancję ani wizualny hałas. Chodzi o spójną ideę, o projekt oparty na myśli strategicznej, na świadomym wyborze narracji: kim jesteśmy jako kraj dziś, jakie wartości reprezentujemy, jak chcemy być zapamiętani. Bez tego nawet najlepiej skrojony strój pozostaje jedynie poprawnym kostiumem, a nie nośnikiem znaczeń. Stroje zostały zaprojektowane przez Adidasa.

Na koniec stylistka życzyła sportowcom powodzenia. Pokazała też, dla porównania, stylizacje olimpijczyków z innych państw.

Trzy sportowe zestawy

Ubrania przygotowane przez markę Adidas są głównie białe lub czerwone, ale w kolekcji znajdziemy również ciemne, szare koszulki z czerwonym napisem Polska czy jaśniejsze czapeczki w szarym odcieniu.

Sportowcy otrzymali trzy rodzaje stylizacji - na otwarcie igrzysk i na zamknięcie imprezy, na dekoracje medalowe oraz na zawody. Niektóre elementy garderoby mają na sobie wzór godła - to właśnie w nich Polacy mają odbierać medale.

