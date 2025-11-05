PKOl i adidas zaprezentowali kolekcję olimpijską na XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026

– Zaprezentowaliśmy dziś całemu światu kolekcję strojów przygotowanych specjalnie dla Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 przez naszego sponsora – światową markę adidas. Jestem zachwycony, zarówno jakością, jak i rozwiązaniami technicznymi, które zaproponował nasz sponsor adidas. To wspaniała kolekcja i nie ukrywam, że trafia ona także w mój gust, jeśli chodzi o warstwę wizualną i kolorystyczną oraz dbałość o detale. Za to w imieniu całego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przyszłych naszych olimpijczyków – serdecznie dziękuję! Mamy już wspaniałe i historyczne nagrody dla medalistów olimpijskich z Mediolanu i Cortiny, przygotowaliśmy premie także dla polskich sportowców zajmujących miejsca 4-8, bo chcemy docenić ich wielki trud podczas przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej świata. Wierzę, że wszyscy będą nią zachwyceni tak jak ja, bo uważam, że nasi olimpijczycy będą jedną z najlepiej ubranych reprezentacji na tych igrzyskach! Polacy będą wyglądać imponująco – powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Stroje dla reprezentacji Polski bazują na kolorach białym i rubinowym, stanowiąc bezpośrednie nawiązanie do barw flagi narodowej. Paleta została wzbogacona o odcienie granatu, szarości, fioletu i srebra, co pozwoliło stworzyć różnorodne stylizacje.

Kluczowym elementem graficznym jest unikalny nadruk, który łączy logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Team PL) z godłem Polski. Dodatkowo, w geście hołdu dla narodowego symbolu, tekstura z wizerunkiem orła umieszczona została na plecach wybranych produktów w kolekcji oraz na kurtce oraz spodniach, w których sportowcy odbierać będą medale.

Zaprojektowana kolekcja jest wszechstronna i ma służyć sportowcom na każdym etapie olimpijskich i paralimpijskich zmagań. Reprezentanci Polski wystąpią w strojach adidas podczas najważniejszych momentów, takich jak:

Ceremonia otwarcia i zamknięcia

Dekoracje medalowe

Pobyt w wiosce olimpijskiej i strefach treningowych

– Prezentacja kolekcji na nadchodzące Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie oraz Cortina d’Ampezzo to dla nas kolejny, niezwykle ważny krok we wspieraniu polskiego sportu. Zależało nam, aby design odzwierciedlał polską tożsamość – stąd świadome użycie bieli, rubinu i symbolu orła. Jednocześnie wiedzieliśmy, że kluczowa jest technologia, która sprawdzi się w zimowych warunkach. Wierzymy, że to połączenie nowoczesnych rozwiązań materiałowych z elementami narodowej dumy da sportowcom dodatkową siłę i komfort potrzebny do osiągania sukcesów. Cieszymy się, że możemy być częścią tej drogi – stwierdził Patryk Cebartowski, Director Sports Marketing East Europe adidas.

Po raz drugi adidas ubierze także polskich paralimpijczyków. – To drugi krok w naszej współpracy, po lecie w Paryżu czas na wspólne przejście przez zimę. Wszystko wskazuje na to, że przejdziemy przez nią w pięknym stylu, co w Mediolanie ma dodatkową wartość. Gdy zobaczyłem kolekcję po raz pierwszy, wydała mi się bardzo współczesna. Bardzo ciekawie dobrano materiały o wysokiej jakości, które powinny się świetnie sprawdzić. To kolejne igrzyska, podczas których, dzięki współpracy ze światowymi markami, możemy być spokojni o poczucie komfortu w różnych i stale zmieniających się warunkach pogodowych – dodał Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Technologie stworzone dla zwycięzców

Kluczowym aspektem kolekcji są materiały i technologie wykorzystane przez adidas, zaprojektowane, by zapewnić sportowcom komfort termiczny i ochronę przed zmiennymi warunkami, pozwalając im w pełni skupić się na rywalizacji.

PRIMEKNIT: Swoboda i wytrzymałość w jednym. Technologia zapewnia wyjątkową miękkość, lekkość i swobodę ruchów. Materiały są przewiewne dając poczucie wsparcia podczas wysiłku. Dzianina dopasowuje się do ciała sportowca niczym druga skóra. To pełna swoboda ruchów w kluczowych strefach i niezwykle wysoka odporność na przetarcia.

CLIMAPROOF+: Niewidzialna tarcza. To zaawansowany, trójwarstwowy system oferujący kompleksową ochronę i komfort. Zewnętrzna warstwa z tkaniny ze strukturą Ripstop wzmocnioną włóknami z nylonu zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Poliuretanowa membrana oferuje wysoką wodoodporność i jednocześnie pozwala na szybkie odprowadzanie wilgoci i ciepła.

PRIMALOFT LOOSE FILL: Technologia zapewniająca ciepło, lekkość i łatwość w pielęgnacji. To syntetyczna ocieplina, która naśladuje lekkość i właściwości grzewcze naturalnego puchu. Jej największa przewaga? Działa bez zarzutu nawet wtedy, gdy jest wilgotna, zapewniając nieprzerwany komfort termiczny.

CLIMAWARM+: Aktywna ochrona przed zimnem. To technologia, która działa jak inteligentny strażnik ciepła. Jej gęste włókna zatrzymują ciepło blisko ciała, zapobiegając wychłodzeniu, co jest kluczowe podczas długotrwałego wysiłku w niskich temperaturach.

W trakcie przyszłorocznych zmagań olimpijskich i paralimpijskich adidas wspierać będzie sportowców z dwunastu reprezentacji narodowych: siedem reprezentacji olimpijskich oraz pięć paralimpijskich. Wśród reprezentacji olimpijskich znajdują się: Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Turcja, Węgry, Etiopia, Brazylia. W skład reprezentacji paralimpijskich wchodzą: Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, Węgry, Polska. Oprócz reprezentacji olimpijskich adidas będzie również sponsorem Niemieckiego Związku Narciarskiego (DSV), Niemieckiej Reprezentacji Paralimpijskiej w Narciarstwie Alpejskim, Norweskiej Reprezentacji Skoków Narciarskich i innych krajowych federacji sportowych.

Podczas pokazu kolekcji olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaprezentował także attaché olimpijskiego reprezentacji Polski, który będzie towarzyszył polskim sportowcom podczas zmagań we Włoszech. To bardzo prestiżowa funkcja zarezerwowana najczęściej dla wybitnych postaci polskiego olimpizmu.

Ponadto, wzorem zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, Złotym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego uhonorowano pośmiertnie pierwszego polskiego zimowego medalistę olimpijskiego – Franciszka Gąsienicę-Gronia. Medal, z rąk prezesa PKOl, odebrał wnuk i prawnuk kombinatora norweskiego.

