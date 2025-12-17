Blask do północy: sylwestrowy makijaż krok po kroku (od podkładu po usta)

Podkład w makijażu sylwestrowym powinien zapewniać trwałość i nieskazitelny wygląd przez wiele godzin. Najlepiej sprawdzi się formuła o średnim lub pełnym kryciu, dopasowana do typu cery, która wyrówna koloryt i zakryje drobne niedoskonałości. Warto zwrócić uwagę na produkty długotrwałe lub z właściwościami matującymi albo rozświetlającymi, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Przed nałożeniem podkładu dobrze jest zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry, co zapobiegnie efektowi maski.

Nowa ulepszona formuła kultowego podkładu od Charlotte Tilbury

Airbrush Flawless Foundation – lekki podkład zapewniający pełne krycieTen ultralekki podkład o pełnym kryciu utrzymuje się nawet do 24 godzin i daje efekt „drugiej skóry” dzięki wyjątkowemu wygładzeniu oraz delikatnemu rozmyciu makijażu.

Innowacyjna formuła 7 w 1 AIRBRUSH SKIN MIRACLE, stworzona przez Charlotte, wykorzystuje technologię Biomimetic Second-Skin Tech™, Powder Blur AirTech™ i ekstrakt Phytoyouth Essence™ Time Machine, aby z każdą aplikacją skóra wyglądała gładsza, bardziej jędrna i młodziej!

PS. Już od stycznia dostępny będzie korektor - Charlotte Tilbury – Airbrush Flawless Blur Concealer

Nowy Airbrush Flawless Blur Concealer to prawdziwa rewolucja w makijażu – połączenie pełnego krycia, elastycznej, „stretchującej” formuły i zaawansowanej pielęgnacji skóry. Dzięki technologii Elastic-Stretch™ i Powder Blur Airtech™ zapewnia efekt gładkiej, perfekcyjnie wygładzonej cery przez 24 godziny – bez zagięć, smug i osadzania się w liniach

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Korektor to sprzymierzeniec w walce z oznakami zmęczenia, które często pojawiają się pod oczami. W sylwestrowym makijażu najlepiej sięgnąć po lekki, ale dobrze kryjący korektor, który rozjaśni spojrzenie i nada twarzy świeżości. Można go również użyć punktowo, aby zamaskować drobne niedoskonałości czy zaczerwienienia. Ważne, aby dokładnie wklepać produkt, dzięki czemu będzie wyglądał naturalnie i utrzyma się przez całą noc.

LANCÔME - Teint Idole Ultra Wear Care & Glow - Rozświetlający korektor w płynie

Korektor Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow nadaje skórze blasku nawet przez 24 godziny. Ten rozświetlający korektor o średnim stopniu krycia umożliwia łatwe podkreślenie rysów twarzy i subtelne uniesienie oczu. Co więcej, jest on niezwykle trwały – utrzymuje się na skórze przez cały dzień, nie blaknie i nie zbiera się w drobnych zmarszczkach. Kluczowym składnikiem korektora jest rozświetlające serum, które pielęgnują skórę, wyrównuje koloryt oraz doskonale nawilża.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe LANCÔME

Puder odgrywa kluczową rolę w utrwaleniu makijażu i przedłużeniu jego trwałości. Delikatna warstwa pudru transparentnego pozwoli zmatowić strefę T i zapobiegnie nadmiernemu świeceniu się skóry. Osoby lubiące efekt glow mogą wybrać puder z subtelnymi drobinkami, który doda cerze eleganckiego blasku. Należy jednak pamiętać o umiarze, aby makijaż nie wyglądał zbyt ciężko.

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Power Powder - sypki puder utrwalający makijaż

POREfessional Power Powder to sypki puder utrwalający, który utrzymuje makijaż w ryzach na długo i świetnie wygładza pory. Co sprawia, że jest tak skuteczny? Jego jedwabiście miękka i lekka formuła zapewnia gładkie, naturalnie matowe wykończenie i nie pozostawia suchych ani ciastkowatych warstw.

i Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Bronzer w sylwestrowym makijażu pomaga wymodelować twarz i nadać jej zdrowy, wypoczęty wygląd. Nałożony pod kości policzkowe, na skronie i wzdłuż linii żuchwy optycznie wysmukla rysy. Na wyjątkową noc można sięgnąć po bronzer o lekko satynowym wykończeniu, który pięknie odbije światło. Kluczowe jest dokładne roztarcie produktu, by uniknąć ostrych linii.

YSL All Hours Hyper Bronze – wielofunkcyjny puder brązujący z kwasem hialuronowym

wielofunkcyjny puder brązujący z kwasem hialuronowym. Ciesz się muśniętą słońcem skórą lub perfekcyjnym konturowaniem, a jednocześnie pielęgnuj skórę – nawet do 24 h .Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy?Innowacyjny puder brązujący All Hours Hyper Bronze to sposób na naturalne wykończenie aż do 24 godzin – połączenie miękkiego matu i subtelnego efektu glow. Dla większego komfortu formuła zawiera też nawilżający kwas hialuronowy, wzmacniający niacynamid i odżywczą limettę.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe YSL

Róż dodaje twarzy świeżości i sprawia, że makijaż wygląda bardziej promiennie. W sylwestra dobrze sprawdzają się odcienie różu, brzoskwini lub malinowe, dopasowane do karnacji. Nałożony na szczyty policzków subtelnie ożywia cerę i podkreśla kobiecy charakter makijażu. W wersji wieczorowej można pozwolić sobie na nieco intensywniejszy kolor, pamiętając jednak o zachowaniu równowagi z resztą makijażu.

Everybody London Rozświetlający róż do policzków - Lily's Doll

Rozświetlająco-satynowy róż do twarzy EVERYBODY LONDON Lily's Doll nadaje naturalny, jedwabisty kolor oraz efekt promiennej, rozświetlonej cery i satynowe wykończenie. Dzięki gładkiej i lekkiej konsystencji ten wypiekany róż nadaje policzkom naturalny blask. Satynowa formuła zapewnia łatwą aplikację, bez tworzenia plam. Z łatwością można budować intensywność koloru.

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe

Usta w sylwestrowym makijażu mogą być zarówno klasyczne, jak i odważne. Czerwona szminka to ponadczasowy wybór, który zawsze dodaje elegancji, natomiast odcienie wina, śliwki czy głębokiego różu idealnie wpisują się w wieczorowy klimat. Alternatywą są błyszczyki lub pomadki z drobinkami, które pięknie podkreślą usta i nadadzą im objętości. Niezależnie od koloru, warto zadbać o odpowiednie nawilżenie ust, by makijaż prezentował się perfekcyjnie aż do północy.

AA WINGS OF COLOR Star Secrets Diamond

Półtransparentna pomadka DIAMOND w odcieniu nr 100 z rozświetlającymi pigmentami, które odbijając światło, dodają głębi i efektu pełniejszych ust. Dzięki niesamowicie kremowej konsystencji bardzo łatwo się aplikuje i rozprowadza, pozostawiając na ustach efekt glam.