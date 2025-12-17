Zalando powraca jako Partner Prezentujący LAAX Open i przedstawia serial dokumentalny o życiu czworga szwajcarskich sportowców zimowych

Serial dokumentalny: W drodze na Igrzyska

Trzyczęściowa seria dokumentalna odsłania kulisy sportu wyczynowego i związane z nim wyzwania. Produkcja towarzyszy czwórce szwajcarskich zawodników freestyle'u w walce o olimpijskie przepustki i tytuły Pucharu Świata:

Mathilde Gremaud (Freeski): Mistrzyni olimpijska, wielokrotna medalistka X-Games i triumfatorka LAAX Open 2024.

David Hablützel (Snowboard): Trzykrotny olimpijczyk i specjalista w halfpipie.

Giulia Tanno (Freeski): Pięciokrotna medalistka X-Games.

Nicolas Huber (Snowboard): Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata w slopestyle'u.

Serial oferuje unikalne spojrzenie na intensywne przygotowania i osobiste wyzwania, z jakimi mierzą się zawodnicy. Odcinki będą publikowane w mediach społecznościowych Zalando oraz w dedykowanej sekcji sportów zimowych na platformie Zalando. Widzowie znajdą tam również stylizacje noszone przez bohaterów serii.

Odcinek 1: A Line we Draw (Premiera: 8 grudnia 2025): Skupia się na początku sezonu oraz przygotowaniach.

Odcinek 2: The Risk we Take (Premiera: 19 stycznia 2026): Początek sezonu Pucharu Świata — odcinek podkreśla powrót Davida Hablützela, walkę Nicolasa Hubera jako doświadczonego zawodnika freestyle’u oraz życie w trasie Mathilde Gremaud i Giulii Tanno.

Odcinek 3: And Where we Land (Premiera: 9 lutego 2026): Skoncentrowany na zawodach LAAX Open jako ostatnim przystanku Pucharu Świata przed igrzyskami olimpijskimi.

Zalando na LAAX Open: Wyjątkowe doświadczenia dla zawodników i kibiców

W dniach 14–18 stycznia Zalando przygotowało na miejscu szereg atrakcji i stref experience, stworzonych z myślą o społeczności freestyle'owej, jak i otwartych dla szerokiej publiczności.

ANYTIME MARKET: Połączenie pop-up store’u i miejsca spotkań kultury alternatywnej. Zlokalizowany na szczycie Crap Sogn Gion market to stylowy punkt, w którym można poznać zimową ofertę Zalando. Na odwiedzających czekają ekskluzywny merch, sety DJ-skie, loterie z nagrodami (w tym outfitami Zalando) oraz zewnętrzna strefa lounge z barem.

ANYTIME SERVICE Station: Ten zlokalizowany w dolinie hub to funkcjonalny „Pit Stop” dla miłośników zimowego szaleństwa. Główne punkty programu to darmowa stacja serwisowa (woskowanie sprzętu) oraz strefa „Make Your Own”, w której artysta graffiti Philippe Gertsch będzie personalizował deski i kaski.

Konkurs STYLE FOR TRICKS: Zawody prowadzone przez Davida Djité i kolektyw Technically Doing It, w których liczy się przede wszystkim styl i technika. Udział mogą wziąć zawodnicy na każdym poziomie zaawansowania, a do wygrania są nagrody za unikalny styl jazdy (Lokalizacja: P60 Park & Mini Pipe, piątek i sobota, 12:00–13:00).

Pozostałe Atrakcje: Zalando zapewni ekskluzywną strefę do oglądania finałów w Halfpipe. Uzupełnieniem aktywności będą „Zalando Selfie Ops” (miejsca do robienia zdjęć/selfie) oraz silny branding w kluczowych lokalizacjach festiwalu, takich jak Zalando Mountain Station, Platform Pipe, P60 Park, Riders Hotel czy Riders Club.

