Mixa w Paryżu. Pielęgnacja ponadczasowa jak mała czarna

Francuski kosmetyk w polskiej kosmetyczce

Najlepsza pamiątka z Paryża to nie tylko zdjęcie pod Wieżą Eiffla, wspomnienie smaku bagietki czy obowiązkowy magnes na lodówkę. Obserwując Paryżanki warto inspirować się ich podejściem do effortless look. Nie ma znaczenia, czy po swojemu będzie go interpretować Amerykanka, która przyjechała pracować w marketingu, czy Polka, która zaplanowała sobie romantyczny wypad z ukochanym. Francuskie podejście do piękna jest uniwersalne. Jego odbicie można znaleźć między innymi w linii Mixa Hyalurogel. Serum z kwasem hialuronowym, pantenolem i niacynamidem jest tak samo uniwersalne jak mała czarna. Różnica jest tylko taka, że do kreacji z nieśmiertelnym kolorze dobierzemy perły lub pikowaną torebkę. Do serum natomiast krem Mixa z tej samej linii i/lub podkład.

Francuskie serum z pierwszoplanową rolą

Kosmetyk z główną rolą w serialu lub filmie to mało prawdopodobny scenariusz. Na pierwszym planie można być jednak nie tylko na szklanym ekranie, ale również w kosmetyczce. Nawilżające serum Mixa Hyalurogel to właśnie formuła, która to potwierdza. Ten kosmetyk jest odpowiedni dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia jej intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Formuła zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Te zapewniają skórze miękkość, sprawiając, że staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania. Serum posiada lekką konsystencję, która szybko się wchłania i nie klei się. Prawdziwa gwiazda pielęgnacji

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Główny bohater paryskiej pielęgnacji

Miasto miłości, stolica zakochanych – tak określa się właśnie Paryż. Pary można tam jednak spotkać nie tylko podczas spacerów nad Sekwaną czy w urokliwych kawiarniach. Są też widoczne w kosmetyczkach Francuzek. Pierwszoplanowym bohaterem zatem nie jest tylko serum, ale również krem. Tych dwóch głównych bohaterów tworzy doskonały duet w codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej. Dopełnieniem serum jest bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. Ten naturalny składnik budulcowy skóry jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia