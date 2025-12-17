Idealne prezenty dla każdej kobiety

evrēe Mystic Rose Gift Set

To trio kosmetyków stworzone z myślą o potrzebach kobiecej skóry na co dzień, w biegu, podczas zmian pór roku i… nastrojów. Zapewnia równowagę między skutecznością, naturalnością i przyjemnością. Formuły oparte na wodzie różanej, CICA, niacynamidzie i składnikach odżywczych pomagają skórze odzyskać komfort, jędrność i blask. Zestaw zawiera trzy produkty:

Mystic Rose Różany tonik kojący, czyli ultralekki, odświeżający tonik do każdego typu cery, który łagodzi, odświeża i nawilża.

Mystic Rose Daily Use Nawilżająco-ujędrniający krem do twarzy o lekkiej formule, poprawiający elastyczność, wygładzający drobne zmarszczki i dający efekt wypoczętej skóry.

Total Nutrition odżywczy krem do rąk z bogatą formułą, który odżywia, nawilża, zmiękcza i koi nawet bardzo suchą skórę dłoni.

i Autor: eevre/ Materiały prasowe

evrēe Aqua Sublime Gift Set

Ten zestaw powstał z myślą o kobietach, które żyją intensywnie, ale nie chcą rezygnować z czułej, skutecznej pielęgnacji. To mały rytuał, który przypomina, że warto się zatrzymać choćby na chwilę. Formuły kosmetyków wzbogacone o Aquaxyl™, niacynamid, kwas hialuronowy i prebiotyki nawilżają, regenerują, przywracają równowagę i promienny wygląd. Zestaw zawiera trzy produkty:

Aqua Sublime Hydra Żel micelarny do demakijażu i mycia twarzy, który delikatnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, przywracając komfort i świeżość bez naruszenia bariery ochronnej.

Aqua Sublime Mleczny tonik/serum/esencję, czyli unikalny kosmetyk jednocześnie tonizujący, nawilżający i wygładzający dla efektu pełnej regeneracji.

Aqua Sublime Hydra Cream Intensywnie nawilżający krem do twarzy o bogatej, ale lekkiej formule, intensywnie nawilżający, wygładzający i ujędrniający.