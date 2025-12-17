Prezenty nie tylko dla bliskich! W świąteczny czas zadbaj również o siebie

Z MIŁOŚCI DO SIEBIE

Numerem 1 na Twojej liście bez dwóch zdań powinien być top topów, czyli bestseller Triumph od ponad 60 lat: biustonosz Amourette. Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort - to główne cechy, które charakteryzują tą kultową kolekcję. Jej siła tkwi w zmysłowych koronkowych detalach i szerokiej gamie odcieni, sprawiając, że jest ponadczasowa i odporna na próbę czasu.

PRO TIP SHOPPINGOWY: Biustonosz Amourette dostępny jest w wielu fasonach i szerokiej rozmiarówce: od 70 do 95 pod biustem i miseczce A-G. A obok basicowej kolorystyki, model występuje także w odcieniach sezonowych, idealnie wpisujących się w bieżące trendy! Bo kto powiedział, że trzeba poprzestać na jednym modelu?!

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe

IKONICZNA CZERWIEŃ

Mówi się, że każda kobieta powinna mieć w swojej szafie przynajmniej jeden czerwony biustonosz. Zwłaszcza, że od kilku sezonów czerwień w trendach odmieniana jest przez… wszystkie przypadki. Ten kolor to flirt ultrakobiecości z elegancją. Świetnie sprawdzi się na wyjątkowe okazje i uzupełni świąteczne czy noworoczne stylizacje. Ale tak naprawdę, każdy dzień może być okazją, by właśnie sięgnąć po magnetyczną czerwień. Palina Moonlight Kiss to model, w którym luksusowa koronka łączy się z opalizującą nitką lureksową, dodając bieliźnie wyjątkowego blasku. Efekt push-in i zaokrąglone wycięcie na plecach zadbają o zmysłowy wygląd. Jest nieusztywniany, więc będzie pięknie współpracował z Twoimi ruchami, a tiulowe i koronkowe detale dodają… kroplę pikanterii do codzienności.

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe

ALTERNATYWA MAŁEJ CZARNEJ

Przezroczystości to jeden z najmocniejszych trendów ostatnich sezonów, który króluje na wybiegach, ulicach i festiwalach. Jeśli koronkową sukienkę maxi A Weekend To Remember zapiszesz na swojej prezentowej liście marzeń, to oprócz „długiej czarnej” podarujesz sobie nieskończoną ilość modowych stylizacji na wiele okazje. Zatem - jak ją nosić? Jak tylko chcesz! Jeśli założysz pod nią czarną bieliznę, zyskasz bardzo odważny imprezowy look. W zestawieniu z oversizowym swetrem zyskuje zupełnie inny – casualowy charakter. Natomiast z marynarką o przedłużonym kroju i wysokimi kozakami założysz ją nawet do pracy.

i Autor: Triumph/ Materiały prasowe

PODARUJ SOBIE CODZIENNY KOMFORT

Domowy komfort może – a nawet powinien – mieć styl. Ubrania „po domu” nie muszą być kompromisem między wygodą a estetyką; przeciwnie, mogą sprawiać, że codzienność staje się przyjemniejsza. Dzianinowy zestaw z kolekcji Amourette Cozy w grafitowym odcieniu to idealne połączenie elegancji i miękkiego otulenia. Lekko oversize’owy sweter z obniżoną linią ramion wprowadza subtelny, minimalistyczny luz, a spodnie o swobodnym kroju zapewniają pełen komfort noszenia, zachowując przy tym wyjątkowy, ponadczasowy charakter.

PRO TIP SHOPPINGOWY: Taki dzianinowy zestaw można też świetnie wystylizować na wyjście: kawę z przyjaciółką, spotkanie w gronie znajomych, do kina czy na zakupy. Załóż do niego płaszcz midi w zbliżonym kolorze, ciepłe śniegowce i wełnianą czapkę i masz gotowy bardzo modowy i ultra komfortowy look