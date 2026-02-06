Izabela Trojanowska wspomina Romualda Lipkę. Poruszające słowa. "Brakuje Cię, Romku"

Romuald Lipko i Izabela Trojanowska: Muzyczny duet idealny

Budka Suflera odmieniła polską muzykę. Największe przeboje grupy zna każdy Polak. Legendarny zespół został założony założony w 1974 przez Romualda Lipkę, Krzysztofa Cugowskiego i Andrzeja Ziółkowskiego. W trakcie swojej długoletniej kariery zespół współpracował z wieloma utalentowanymi artystami.

Jedną z takich osób była Izabela Trojanowska, która w 1980 roku na kilka miesięcy dołączyła do zespołu. Po zakończeniu oficjalnej współpracy muzycy Budki Suflera wspierali młodziutką wokalistkę na jej debiutanckim albumie. Romuald Lipko stworzył dla niej kilka utworów.

To właśnie on stał się ojcem jej wczesnego sukcesu. Współpraca opierała się na wyraźnym podziale ról: Lipko komponował, a Trojanowska nadawała jego utworom charakter. Chociaż z czasem ich drogi się rozeszły, to Izabela Trojanowska zawsze ciepło wspominała współpracę zarówno z kompozytorem, jak i całym zespołem.

Izabela Trojanowska wspomina Romualda Lipkę

Artystka wspomniała swojego mentora w szóstą rocznicę jego śmierci. Romuald Lipko zmarł szóstego lutego 2020 roku w wieku 69 lat. Przed śmiercią chorował na raka dróg żółciowych.

Trojanowska wspominała artystę we wzruszającym wpisie. Już na początku zaznaczyła, jak wiele mu zawdzięcza.

Od Niego zaczęło się to, co najważniejsze w moim życiu! Miał rzadki dar - pisał piosenki piękne, mądre i takie, które od razu chciało się nucić. Przeboje z sercem. A ja miałam ogromne szczęście zaśpiewać wiele z nich i być częścią tej muzycznej przygody. Brakuje Cię, Romku. Twojego uśmiechu i tej wrażliwości, z której rodziły się melodie. To już 6 lat… - napisała Trojanowska.

