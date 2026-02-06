Karolina Szostak cała w czerni na ramówce Polsatu

W czwartek, 5 lutego gwiazdy polskiego show-biznesu nie mogły narzekać na nudę. Rano zjawiły się na prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat, a wieczorem licznie stawiły się na premierze filmu "Dalej jazda 2". Na każdej z imprez chętnie pozowały na ściankach prezentując przy tym przemyślane stylizacje.

Na porannym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Karoliny Szostak (50 l.), która z grupą Polsat jest związana od ponad 25 lat. Dziennikarka związana jest głównie z programami o tematyce sportowej. Na czwartkowej ramówce gwiazda telewizji była od stóp do głów odziana w czerń. Szostak zdecydowała się na obszerną marynarkę, która odsłoniła jej głęboki dekolt. Spod marynarki wystawała półprzeźroczysta spódnica z delikatnej koronki. Stylizację uzupełniały klasyczne szpilki oraz elegancka torebka.

Zobacz również: Joanna Racewicz wraca do telewizji?! "Kto wie, jak zakiełkuje..."

Edyta Pazura niczym Joanna Liszowska!

Kilka godzin później w niemal identycznej kreacji na czerwonym dywanie pokazała się Edyta Pazura (38 l.). Jednak ukochana żona Cezarego Pazury (63 l.) zamiast dekoltu zdecydowała się na odsłonienie zgrabnych nóg. Celebrytka obszerną marynarkę narzuciła na czarny półgolf. Z kolei na nogach miała ozdobne rajstopy.

Najwięcej mówiło się jednak nie o jej nogach do nieba, ale... fryzurze. Edyta Pazura postawiła bowiem na burzę loków. Tyle wystarczyło, by w sieci pojawiły się porównania do... Shakiry (49 l.) oraz Joanny Liszowskiej (47 l.)!

Zobacz również: Zborowscy, Pazura, Opania, Rożniatowska… taki tłum gwiazd dawno nie wyszedł na jedną premierę!

25

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie