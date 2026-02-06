Edyta Pazura i Karolina Szostak zadały szyku w bliźniaczych stylizacjach! Która wyglądała lepiej?

Chociaż za oknem jeszcze zima to nastał czas prezentacji wiosennych ramówek oraz premier. Gwiazdy polskiego show-biznesu chętnie pozują na ściankach w starannie dobranych stylizacjach. Chociaż zdecydowana większość gwiazd chce się wyróżnić, to nie brakuje stylizacyjnych powtórek. W tym tygodniu Edyta Pazura i Karolina Szostak pojawiły się na salonach w bliźniaczych stylizacjach!

Karolina Szostak cała w czerni na ramówce Polsatu 

W czwartek, 5 lutego gwiazdy polskiego show-biznesu nie mogły narzekać na nudę. Rano zjawiły się na prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat, a wieczorem licznie stawiły się na premierze filmu "Dalej jazda 2". Na każdej z imprez chętnie pozowały na ściankach prezentując przy tym przemyślane stylizacje.

Na porannym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Karoliny Szostak (50 l.), która z grupą Polsat jest związana od ponad 25 lat. Dziennikarka związana jest głównie z programami o tematyce sportowej. Na czwartkowej ramówce gwiazda telewizji była od stóp do głów odziana w czerń. Szostak zdecydowała się na obszerną marynarkę, która odsłoniła jej głęboki dekolt. Spod marynarki wystawała półprzeźroczysta spódnica z delikatnej koronki. Stylizację uzupełniały klasyczne szpilki oraz elegancka torebka.

Edyta Pazura niczym Joanna Liszowska!

Kilka godzin później w niemal identycznej kreacji na czerwonym dywanie pokazała się Edyta Pazura (38 l.). Jednak ukochana żona Cezarego Pazury (63 l.) zamiast dekoltu zdecydowała się na odsłonienie zgrabnych nóg. Celebrytka obszerną marynarkę narzuciła na czarny półgolf. Z kolei na nogach miała ozdobne rajstopy.

Najwięcej mówiło się jednak nie o jej nogach do nieba, ale... fryzurze. Edyta Pazura postawiła bowiem na burzę loków. Tyle wystarczyło, by w sieci pojawiły się porównania do... Shakiry (49 l.) oraz Joanny Liszowskiej (47 l.)!

