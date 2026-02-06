Kontrowersyjna historia polskiego "Wilka z Wall Street". Tymek promuje film w nowym utworze!

Kontrowersyjna historia polskiego "Wilka z Wall Street"

13 marca do kin w całej Polsce trafi jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. "Król dopalaczy" w reżyserii Pata Howla to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i – niczym "Wilk z Wall Street" – z dnia na dzień został milionerem. To również historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

W obsadzie filmu znalazła się plejada polskich gwiazd, w tym Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander, Łukasz Simlat, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Janusz Chabior i Agnieszka Grochowska. Za jego powstaniem stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc bezkompromisową, dynamiczną historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

Tymek promuje film "Król dopalaczy" w nowym utworze

W piątek, 6 lutego premierę miał za to utwór promujący film - "Chciałem być kimś". Za produkcję utworu oraz teledysku stoją Tymek – artysta, którego nagrania na YouTubie i Spotify odsłuchano już kilkaset milionów razy, a także Wojtek Urbański – producent, kompozytor i aranżer, autor muzyki do hitowych filmów i seriali, laureat Fryderyka. To nie pierwszy raz, kiedy artyści połączyli siły. Natomiast po raz pierwszy zdecydowali się wspólnie stworzyć piosenkę do filmu.

Gdy Wojtek zadzwonił z propozycją nagrania numeru do filmu, podjarałem się, bo to zawsze fajne tematy. Ale nie spodziewałem się, że nagranie tego utworu wydarzy się tak naturalnie. Słowa pisały się same, jakby po prostu czekały na odpowiednich ludzi do wyśpiewania. Jestem wdzięczny, że mogłem przemówić dla tej historii – stwierdził Tymek.

Jak podkreślają producenci filmu, "Król dopalaczy" jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu (finansowanie społecznościowe udziałowe), która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej na terenie całego kraju, co czyni go nie tylko projektem produkcyjnym z szerokim wsparciem społeczności, ale także unikalnym wydarzeniem dla rynku kinowego.

