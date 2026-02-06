Joanna Racewicz wraca do telewizji?! "Kto wie, jak zakiełkuje..."

2026-02-06 15:34

Joanna Racewicz niedawno zachwyciła internautów brylując na balu w Londynie w towarzystwie polskiego pochodzenia dziennikarki BBC - Kasi Madery. Panie razem poprowadziły 54. Bal Polski w Londynie, który odbywa się pod patronatem brytyjskiej rodziny królewskiej. Racewicz odwiedziła również światową siedzibę BBC. Czyżby planowała związać się z polskim oddziałem stacji? Niedawno BBC utworzyło polskojęzyczny serwis BBC News Polska.

Joanna Racewicz i Kasia Madera na balu BBC

W miniony weekend w Londynie odbył się 54. Bal Polski - największe polonijne wydarzenie na świecie, kontynuujące tradycję zapoczątkowaną przez generała Andersa. Od ponad pół wieku gromadzi elitę Polonii z całego świata - VIP-ów z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Polski i innych krajów. Bal odbył się pod patronatem brytyjskiej rodziny królewskiej, a wśród gości honorowych znaleźli się przedstawiciele znamienitych rodzin, polscy sukcesorzy za granicą oraz brytyjska elita - hrabiowie, lordowie i inne osobistości.

Tegoroczny bal prowadzony był przez Kasię Maderę, polskiego pochodzenia gwiazdę BBC, której program ogląda 80 milionów widzów w 150 krajach, oraz Joannę Racewicz, polską dziennikarkę, prezenterkę znaną m.in. z "Panoramy", "Pytania na śniadanie", "Dzień dobry TVN", "TVP Info", a ostatnio "Polsat News". Bal miał charakter charytatywny - cały dochód został przeznaczony na fundację OPOKA, wspierającą kobiety i dzieci wychodzące z przemocowych związków w Wielkiej Brytanii.

Kasia Madera i Joanna Racewicz wystąpiły w sukniach zaprojektowanych przez Kubę Boneckiego. Dodatkowo Joanna Racewicz odwiedziła siedzibę BBC z Kasią Maderą, poznając światowe osobowości stacji i pracę najsłynniejszej na świecie redakcji od środka.

Joanna Racewicz dostanie pracę w BBC?

Wiele osób widząc relacje w social mediach na których Joanna Racewicz przechadza się po studiu BBC zadaje sobie pytanie czy dziennikarka nie planuje przypadkiem wrócić do telewizji? Ona sama pospieszyła z odpowiedzią:

- Prowadzenie 54 Balu Polskiego wspólnie ze znakomitą dziennikarką BBC Kasia Maderą to był dla mnie ogromny zaszczyt. Wielka radość, ale też niebagatelne wyzwanie. Tylu znakomitych gości, śmietanka naszej emigracji i brytyjskich polityków… Ogromnie się cieszę, że wspólnymi siłami mogliśmy pomóc Stowarzyszeniu Opoka, które zajmuje się wspieraniem kobiet doświadczających przemocy domowej. Dla nas obu to szczególnie bliska sprawa - Kasia jest ambasadorką Opoki, ja w Polsce buduję fundację zajmującą się dokładnie tym samym… A wizyta w BBC - była dla mnie podróżą sentymentalną do dobrze znanego świata, w którym spędziłam ponad 20 lat. Swoich najlepszych.Wróciła tęsknota… kto wie, jak zakiełkuje?

- skomentowała Joanna Racewicz.

Katarzyna Madera o BBC News Polska i walce z fake news
Katarzyna Madera i Joanna Racewicz na balu w Londynie
