Szokujące zmiany w "Pierwszej miłości". Paweł wraca po latach z nową twarzą! To wielki gwiazdor

Wielkie zmiany w serialu "Pierwsza miłość"

Paweł Krzyżanowski to kultowa postać serialu Polsatu "Pierwsza miłość". W pierwszych odcinkach, które wszyscy doskonale pamiętamy, w tę postać wcielał się Mateusz Janicki. Aktor zrezygnował z grania w serialu. Wybrał szkołę. - Musiałem zdecydować, czy chcę grać dalej w serialu, czy jednak skupić się na szkole teatralnej. Pewnie gdybym został w „Pierwszej miłości”, nie udałoby mi się skończyć studiów. Spędziłem na planie tego serialu bardzo intensywne trzy miesiące, dużo się wtedy nauczyłem, było to dla mnie cenne doświadczenie, ale podjąłem decyzję o odejściu z obsady – wyjaśnił Janicki w rozmowie z Plejadą.

Jego rolę przejął wyglądający zupełnie inaczej Mikołaj Krawczyk. Tak zawrócił w głowie serialowej Marysi - czyli Anecie Zając - że został jej partnerem życiowym i doczekali się dwójki synów. Dziś nie mają najlepszych relacji.

O możliwym powrocie Pawła Krzyżanowskiego informował od dawna serwis SuperSeriale.se.pl:

Przypominamy, że powrót Pawła jest bardzo mało prawdopodobny, ponieważ oficjalnie Krzyżanowski nie żyje. Jeszcze w 2014 r. Odbywały się poszukiwania Krzyżanowskiego w Peru. Mężczyzna miał wplątać się w podejrzane biznesy z kartelem narkotykowym, co wymknęło się spod kontroli. Za granicą działał ówczesny kolega Krzyżanowskiego - Łukasz "Harcerz" Szostak (Rafał Cieszyński), który próbował ustalić przykre fakty. Ostatecznie Paweł uchodzi za zmarłego. Teoretycznie istniałaby możliwość, by odkręcić tę wersję wydarzeń, bo w serialu „Pierwsza miłość” już nie takie rzeczy się działy. Można by było wymyślić np., że Krzyżanowski latami ukrywał się za granicą, a teraz powraca. To jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz na nowy sezon „Pierwszej miłości”. Nawet mimo tego, że widzowie wciąż wspominają o Krzyżanowskim.

Mateusz Kościukiewicz w "Pierwszej miłości"

Dziś wiemy już, że Paweł wraca. To już pewne! A zagra go popularny aktor Mateusz Kościukiewicz, prywatnie mąż reżyserki Małgorzaty Szumowskiej- znany z takich filmów jak "Tatarak" czy "Bez wstydu" oraz seriali "Bracia" lub "Projekt UFO".

Jak odnajdzie się w roli Pawła? Zobaczymy już niebawem.

