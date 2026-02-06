Czarzasty wracał do domu autobusem. Wtedy zdecydował się na podsumowanie dnia. Ludzie zareagowali od razu!

Oświadczenie amerykańskiego ambasadora na temat Czarzastego

W czwartek, 5 lutego, ambasador USA w Polsce Tom Rose zamieścił na platformie X dotyczące marszałka Sejmu oświadczenie. Treść była następująca: - Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków - podkreślił ambasador USA.

Polski polityk tak podsumował oświadczenie amerykańskiego ambasadora: - Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta @realDonaldTrump do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach.

Przypomnijmy, że kilka dni temu marszałek Czarzasty zadeklarował, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Donaldowi Trumpowi, ponieważ, jak ocenił, amerykański przywódca na nią nie zasługuje.

Czarzasty zabrał głos po zamieszaniu z ambasadorem USA w Polsce. Podziękował za wsparcie

Po pełnym zawirowań czwartku, gdy już wracał do domu postanowił napisać kilka słów. Umieścił w sieci zdjęcie wykonane w autobusie i dodał: - Czas do domu. Fajny dzień. Trochę emocji. Jutro Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin. A i jeszcze jedno. Najważniejsze. Bardzo Wszystkim dziękuję za wsparcie i dobre słowa.

