Wicepremier Kosiniak-Kamysz uczy dzieci szusować. Wiemy, gdzie zabrał rodzinę na urlop [ZDJĘCIA]

Szef MON na nartach w górach

Na zdjęciach widać, jak w sportowym stroju, czapce i okularach uczy swoje dzieci szusować. W tłumie narciarzy trudno go rozpoznać, ale to rzeczywiście wicepremier. – Minister uwielbia góry – zdradza nam jego współpracownik.

Kosiniak‑Kamysz wybrał się na tradycyjny, rodzinny wypoczynek, korzystając z dobrej pogody i świetnych warunków na stokach. Jak słyszymy, wyjazd jest krótki, bo już w poniedziałek szef MON wraca do pracy. A tej mu nie brakuje – resort stoi dziś przed szeregiem wyzwań, od modernizacji armii po koordynację zakupów sprzętu i współpracę z sojusznikami. – Minister jest z nami w stałym kontakcie – podkreśla jego współpracownik, zapewniając, że nawet na urlopie Kosiniak‑Kamysz trzyma rękę na pulsie.

Idealna pogoda na ferie

Krótki wypad w góry to dla wicepremiera okazja, by złapać oddech w intensywnym okresie politycznym i rodzinnie wykorzystać zimę, która w tym roku wyjątkowo dopisała.

