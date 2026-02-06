Wicepremier Kosiniak-Kamysz uczy dzieci szusować. Wiemy, gdzie zabrał rodzinę na urlop [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-02-06 6:15

Tegoroczna, mroźna zima daje się nam we znaki, ale dla wielu Polaków to także świetny czas na rekreację. Trwają ferie zimowe, a warunki na stokach w Tatrach są wyjątkowo dobre. Z okazji krótkiego urlopu skorzystał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz (44 l.), który wyjechał z rodziną do Zakopanego.

Szef MON na nartach w górach

Na zdjęciach widać, jak w sportowym stroju, czapce i okularach uczy swoje dzieci szusować. W tłumie narciarzy trudno go rozpoznać, ale to rzeczywiście wicepremier. – Minister uwielbia góry – zdradza nam jego współpracownik.

Kosiniak‑Kamysz wybrał się na tradycyjny, rodzinny wypoczynek, korzystając z dobrej pogody i świetnych warunków na stokach. Jak słyszymy, wyjazd jest krótki, bo już w poniedziałek szef MON wraca do pracy. A tej mu nie brakuje – resort stoi dziś przed szeregiem wyzwań, od modernizacji armii po koordynację zakupów sprzętu i współpracę z sojusznikami. – Minister jest z nami w stałym kontakcie – podkreśla jego współpracownik, zapewniając, że nawet na urlopie Kosiniak‑Kamysz trzyma rękę na pulsie.

Warszawskie Targi Obronne pod patronatem szefa MON. Portal Obronny organizatorem

Idealna pogoda na ferie

Krótki wypad w góry to dla wicepremiera okazja, by złapać oddech w intensywnym okresie politycznym i rodzinnie wykorzystać zimę, która w tym roku wyjątkowo dopisała.

Joanna Scheuring-Wielgus na siłowni
Galeria zdjęć 31
2026_02_05_Alfabet Millera H jak Hołownia
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym ministrem obrony narodowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ