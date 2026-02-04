Europosłanka Scheuring-Wielgus na siłowni! Tak dba o swoją figurę

Joanna Scheuring-Wielgus regularnie ćwiczy, a nam udało się przyłapać ją na siłowni.

Polityczka zaskakuje swoją aktywnością i opowiada, jak dba o kondycję

Poznaj korzyści płynące z regularnego ćwiczenia na siłowni!

Zimą mało kto decyduje się na sport, a zamiast tego czekają na cieplejsze dni, by wrócić do aktywności. ta jest jednak ważna bez względu na porę roku. Europosłance Joannie Scheuring-Wielgus jednak nie przeszkadza jednak pogoda! Zawsze znajdzie czas na wykonanie ćwiczeń.

- Nie wyobrażam sobie dnia bez ruchu. Dzień zaczynam od jogi i staram się minimum dwa razy w tygodniu być na siłowni. Ruch to naprawdę najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie i zdrowie. Polecam każdemu! – mówiła w rozmowie z „Super Expressem”.

Kto by pomyślał, że działaczka lewicy jest tak dobrze przygotowana kondycyjnie! Udało się nam przyłapać ją podczas wizyty na siłowni, wyciskała siódme poty biegając na bieżni i ćwicząc mięśnie wykorzystując hantle niczym kulturystka. Z wyraźną wprawą używa wszelkich urządzeń, jakie są do dyspozycji. To z pewnością ma zbawienny wpływ na jej kondycję i zdrowie, a także figurę.

– Ćwiczę w Brukseli, Strasburgu i wszędzie gdzie jestem! – dodała europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Co dają ćwiczenia na siłowni?

Regularne ćwiczenia na siłowni przynoszą liczne korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Trening siłowy wzmacnia mięśnie, poprawia wytrzymałość i zwiększa ogólną sprawność fizyczną. Regularne podnoszenie ciężarów przyspiesza metabolizm, co sprzyja utracie tkanki tłuszczowej i utrzymaniu zdrowej masy ciała. Ćwiczenia wpływają także pozytywnie na układ krążenia, obniżając ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Poza aspektami zdrowotnymi, siłownia pomaga redukować stres, poprawia samopoczucie poprzez wydzielanie endorfin oraz zwiększa pewność siebie dzięki zauważalnym postępom w wyglądzie i sile. To kompleksowy sposób na zadbanie o swoje ciało i psychikę.

W naszej galerii zobaczysz, jak Joanna Scheuring-Wielgus ćwiczyła na siłowni:

Sonda Czy chodzisz na siłownię? Tak Nie