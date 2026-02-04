Europosłanka Scheuring-Wielgus na siłowni! Tak dba o swoją figurę

- Joanna Scheuring-Wielgus regularnie ćwiczy, a nam udało się przyłapać ją na siłowni.
- Polityczka zaskakuje swoją aktywnością i opowiada, jak dba o kondycję
- Poznaj korzyści płynące z regularnego ćwiczenia na siłowni!
Zimą mało kto decyduje się na sport, a zamiast tego czekają na cieplejsze dni, by wrócić do aktywności. ta jest jednak ważna bez względu na porę roku. Europosłance Joannie Scheuring-Wielgus jednak nie przeszkadza jednak pogoda! Zawsze znajdzie czas na wykonanie ćwiczeń.
- Nie wyobrażam sobie dnia bez ruchu. Dzień zaczynam od jogi i staram się minimum dwa razy w tygodniu być na siłowni. Ruch to naprawdę najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie i zdrowie. Polecam każdemu! – mówiła w rozmowie z „Super Expressem”.
Mało znany rozdział kariery Czarzastego. Zanim trafił do Sejmu, rządził pewną branżą
Kto by pomyślał, że działaczka lewicy jest tak dobrze przygotowana kondycyjnie! Udało się nam przyłapać ją podczas wizyty na siłowni, wyciskała siódme poty biegając na bieżni i ćwicząc mięśnie wykorzystując hantle niczym kulturystka. Z wyraźną wprawą używa wszelkich urządzeń, jakie są do dyspozycji. To z pewnością ma zbawienny wpływ na jej kondycję i zdrowie, a także figurę.
– Ćwiczę w Brukseli, Strasburgu i wszędzie gdzie jestem! – dodała europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
Co dają ćwiczenia na siłowni?
Regularne ćwiczenia na siłowni przynoszą liczne korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Trening siłowy wzmacnia mięśnie, poprawia wytrzymałość i zwiększa ogólną sprawność fizyczną. Regularne podnoszenie ciężarów przyspiesza metabolizm, co sprzyja utracie tkanki tłuszczowej i utrzymaniu zdrowej masy ciała. Ćwiczenia wpływają także pozytywnie na układ krążenia, obniżając ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Poza aspektami zdrowotnymi, siłownia pomaga redukować stres, poprawia samopoczucie poprzez wydzielanie endorfin oraz zwiększa pewność siebie dzięki zauważalnym postępom w wyglądzie i sile. To kompleksowy sposób na zadbanie o swoje ciało i psychikę.
W naszej galerii zobaczysz, jak Joanna Scheuring-Wielgus ćwiczyła na siłowni: